Bari, la guerra senza fine tra i clan: 24 nuovi arresti a Japigia

Sono 24 i pregiudicati del clan Parisi-Palermiti del quartiere Japigia di Bari e del gruppo rivale Busco arrestati dalla Squadra Mobile per due omicidi, armi, droga, rapina ed estorsione. I fatti risalgono ai primi mesi del 2017, quando a Japigia era in atto una guerra per il controllo del business della droga, in seguito alla spaccatura interna al clan.

Antonio Busco, tra gli odierni arrestati, ritenuto 'figlioccio' del boss Savinuccio Parisi, aveva iniziato a rinnegare l'appartenenza a Palermiti, alleato di Parisi, tentando una ascesa personale. Per punirlo, la sera del 17 gennaio 2017 fu ucciso un suo 'pusher', Francesco Barbieri. La risposta di Busco arrivò il 6 marzo con l'assassinio di Giuseppe Gelao e il ferimento di Antonino Palermiti. Il 12 aprile fu poi ucciso, in reazione al delitto Gelao, il pregiudicato Nicola De Santis. Barbieri fu ucciso da Gelao, poi morto a sua volta sotto il colpi di Busco e dei suoi sodali Davide Monti, Giuseppe Signorile e De Santis.

"È la prima esecuzione della Squadra Mobile di Bari dopo gli eventi di Trieste - ha detto il sostituto procuratore della Dda di Bari, Federico Perrone Capano - credo che sia la migliore maniera per onorare le divise dei due poliziotti, che hanno perso la vita in servizio".

"Uno dei più grandi quartieri della città è stato controllato in senso mafioso al cento per cento", ha ricordato il procuratore aggiunto di Bari, Francesco Giannella. Mentre di "omertà assoluta" ha parlato il procuratore Giuseppe Volpe, riferendo il contenuto di una intercettazione, nella quale Domenico Milella, braccio destro del boss Palermiti, "Si rammarica perché i compagni di scuola della figlia le avevano detto: 'Busco vuole uccidere tuo padre' ".

"Questa è la mafia - ha commentato Volpe - il fardello pesante che grava su quel quartiere, l’omertà assoluta pur in presenza di una consapevolezza di quello che succede».

"Non facciamo gli ipocriti, cominciamo a pensare che non è un mondo separato da quello delle cosiddette persone perbene, ma si interseca con quello", ha poi aggiunto Giannella, ricordando che tra i clienti degli spacciatori c'erano molte persone "cosiddette perbene".

Si ricorda che le indagini sono partite da alcuni omicidi all'inizio del 2017 nel quartiere Japigia di Bari, roccaforte del clan Parisi-Palermiti: in particolare l'uccisione di Francesco Barbieri, "U'Varvir", 40enne freddato a pochi metri dal Liceo Scientifico Salvemini, quella di Giuseppe Gelao, 39enne, in via Peucetia, circostanza in cui rimase ferito anche Antonino Palermiti, nipote di Eugenio detto "U'nonn", esponente di spicco del clan Parisi, e quella di Nicola De Santis, detto Nico il Palestrato, 29enne trucidato in via Archimede.

“La vasta operazione antimafia da parte della Polizia di Stato - hanno dichiarato i parlamentari del MoVimento5 Stelle in commissione parlamentare d’inchiesta Antimafia - ha portato agli arresti di esponenti al vertice del clan di Bari, Parisi-Palermiti e del gruppo Busco di Japigia. Tutti indagati per omicidio, estorsione, rapina, detenzione, porto illegale di armi e stupefacenti". h

L'operazione - hanno aggiunto i pentastellati - ha dato la stura a decine di arresti e perquisizioni in Puglia, Lazio, Abruzzo ed Emilia Romagna, da parte della Squadra mobile su ordine della Direzione distrettuale antimafia con la collaborazione dei reparti Prevenzione crimine della Puglia”.

“Nel ringraziare l’operato delle nostre forze dell’ordine, sottolineiamo come lo Stato, ancora una volta abbia dato dimostrazione che la lotta alle mafie non si ferma, e proseguirà in ogni modo. Noi continueremo a lavorare - hanno concluso dal M5S - per fare in modo che l’attenzione rimanga sempre alta e costante, nei confronti della criminalità organizzata e le mafie, garantendo la legalità e la sicurezza dei cittadini”.

(gelormini@affaritaliani.it)