Bari Palazzo Pascoletti porte aperte alla sede storica della BNL (BNP-Paribas)

A Bari “Palazzo Pascoletti”, sede storica della Banca nel capoluogo pugliese svelerà le sue opere tra arte ed architettura .

A Roma, dopo il successo riscosso lo scorso anno, sarà di nuovo visitabile il moderno e innovativo Headquarters di BNL che, con la sua architettura contemporanea, rappresenta un’unicità nella Capitale

“Torre Diamante” è uno dei simboli della moderna e riuscita riqualificazione del quartiere di Porta Nuova

BNL Gruppo BNP Paribas è, anche in questa XVII edizione, tra i protagonisti di “Invito a Palazzo”, iniziativa promossa dall’ABI per la valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle banche operanti in Italia.

La Banca aprirà al pubblico 3 sedi: a Bari, sarà protagonista “Palazzo Pascoletti”, sede storica di BNL fin dai primi anni ’50. A Roma si vuole invece bissare il successo dello scorso anno con “Palazzo Orizzonte EUROPA”, la moderna Direzione Generale della Banca (in Viale Altiero Spinelli, 30). La novità in assoluto è a Milano con la “Torre Diamante”, sede di BNP Paribas in Italia (in Piazza Bo Bardi, 3) aperta per la prima volta al pubblico.

L’appuntamento è per sabato 6 ottobre, dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito e visite guidate, per offrire a cittadini, appassionati e turisti, italiani e stranieri, un’intera giornata dedicata all’arte e alla cultura. Previsto, inoltre, un ingresso anticipato, dalla 9 alle 10, riservato alle Scuole e alle Associazioni Culturali, con prenotazione on line all’indirizzo: bnleventistituzionali@bnlmail.com

A Bari, BNL Gruppo BNP Paribas aprirà straordinariamente al pubblico “Palazzo Pascoletti” in Via Dante Alighieri, 40 che, dai primi anni ‘50, ospita la sede della Banca nel capoluogo pugliese. Costruito dall’ingegnere Giovanni Pascoletti - che collaborò a Roma con l’architetto Piacentini nelle trasformazioni urbanistiche degli anni trenta.- tra il 1948 e il 1950, l’edificio rappresenta una delle maggiori opere architettoniche appartenenti alla Banca. Il Palazzo, caratterizzato da uno stile lineare e rigoroso, è a pianta rettangolare con due facciate rivestite completamente di pietra. E’ costruito su quattro piani fuori terra, coronati da due balconi che corrono lungo entrambe le facciate del palazzo e da una cornice in lieve sporgenza.

Tra le opere esposte al primo piano, i visitatori potranno apprezzare: “Vaso di fiori” di Jean-Baptiste Monnoyer, “Paesaggio con grano” di Luigi Schingo, “Paesaggio della Puglia” di Vincenzo Camerlingo.

A Roma, dopo lo straordinario successo di pubblico dello scorso anno (circa 2.300 persone), sarà aperto di nuovo ai visitatori il moderno Palazzo “Orizzonte EUROPA”, sede della Direzione Generale della Banca. Funzionalità, sostenibilità e innovazione sono le principali caratteristiche della costruzione secondo i più attuali criteri strutturali ed architettonici. Il building è stato realizzato con i più elevati standard di eco-sostenibilità ambientale ed energetica, certificato in classe A e LEED.

Accompagnati da guide qualificate, i visitatori potranno ammirare alcune delle più rilevanti opere della Collezione BNL: come “Giuditta con la testa di Oloferne” di Lorenzo Lotto; “Capriccio con architetture classiche e rinascimentali” del Canaletto; “La Cascata delle Marmore” di Jean-Baptiste-Camille Corot; il grande planisfero “Viaggio nei progetti” di Mario Schifano, Il pubblico potrà, inoltre, apprezzare opere di: Afro, Gino Severini, Giorgio Morandi e Antonio Donghi. Ed ancora opere d’arte contemporanea, realizzate da artisti come Lucio Fontana, Turi Simeti, Vasco Bendini, Turi Sottile, Claudio Verna e lavori fotografici, realizzati da artisti emergenti, quali Adrian Paci, Marie Bovo e Moataz Nasr.

Di grande interesse artistico le due Collezioni “Cinquanta pittori per Roma” e “Cinquanta pittori per Roma nel 2000”, realizzate in due diverse fasi temporali: la prima, a metà del '900 su ispirazione di Cesare Zavattini; la seconda, per volontà di BNL alle soglie del 2000. Tra gli artisti presenti: Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Antonio Donghi, Mario Mafai, Renato Guttuso, Ugo Attardi, Titina Maselli, Arnoldo Ciarrocchi che, insieme a Renzo Vespignani hanno avuto modo di partecipare ad entrambe le Collezioni a cinquant’anni di distanza.

A Milano il pubblico avrà la possibilità di scoprire la “Torre Diamante”, sede del Gruppo BNP Paribas in Italia da novembre 2016. Si tratta di un’opera architettonica unica nel suo genere: oltre ad essere la più alta costruzione in acciaio (140 m.) realizzata finora in Italia, la geometria irregolare ed il singolare taglio della struttura permettono al grattacielo di generare riflessi cangianti, proprio come un diamante. L’edificio è stato realizzato nell’ottica dell’eco-sostenibilità ambientale ed energetica, ha ottenuto la certificazione LEED GOLD.

Nel building, saranno esposte e presentate da storici dell’arte alcune importanti opere di arte contemporanea, parte del Patrimonio Artistico di BNL Gruppo BNP Paribas, quali: “Tavola della memoria di Arnaldo Pomodoro; “Palloncini”, di Luisa Valentini; “Bronzo 2000” di Ettore Consolazione, “Soglia” di Ruggero Cortese; “Senza titolo” di Marina Mentoni. Inoltre, per l’occasione, sarà allestita all’ultimo piano delle “Torre”, una personale mostra dell’artista Roberto Casiraghi.

BNL è protagonista nella cultura anche sul web attraverso i canali Twitter con l’account @BNL_PR e su Instagram con @bnl_cultura. #InvitoaPalazzoBNL.

(gelormini@affaritaliani.it)