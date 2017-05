Bari-Roma, Ok a due corse veloci Decaro: 'Riconosciuto diritto del Sud'

Nell’ambito della presentazione nuova programmazione estiva del Frecciargento, Trenitalia ha annunciato l’avvio di due nuovi collegamenti veloci tra Bari e Roma.





Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che si era fatto promotore dell’attivazione di un nuovo collegamento tra Bari e Roma che avesse tempi brevi, commenta soddisfatto: “Voglio ringraziare RFI e Trenitalia per aver tenuto in conto nella nuova programmazione delle richieste della città di Bari, che finalmente, al pari degli altri capoluoghi di regione del resto d’Italia, avrà collegamenti veloci con la capitale".





"Saranno due corse Frecciargento, andata e ritorno, che favoriranno i collegamenti con Roma, agevolando gli spostamenti di tutti i cittadini verso la capitale. Si tratta di un diritto che finalmente viene riconosciuto anche alle città del sud - aggiunge Decaro - che scontano ancora collegamenti infrastrutturali non competitivi".

"La mia non è una battaglia di campanile, ma la richiesta di un collegamento che ci è dovuto perché Bari, come altre realtà importanti del Mezzogiorno, ha tutte la carte in regola per rappresentare un Sud che vuole e può stare al passo con il resto d’Italia. In ottica di sviluppo e crescita del nostro territorio - conclude Decaro - poter contare su un ulteriore collegamento rappresenta sicuramente un primo passo. Attendiamo fiduciosi le modalità di attuazione del nuovo collegamento veloce”.

(gelormini@affaritaliani.it)