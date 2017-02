Bari, Teatro Petruzzelli W Momix Forever l'Evoluzione

Eleganza, elesticità, grazia, comicità, coreografia artistica ed effetti speciali senza trucco, nella trasparenza oscurata da fantastici giochi di luce, sono alla base della proposta scenica dei MOMIX di Moses Pendleton, che tornano a Bari sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli con 'W Momix Forever'. Martedì 7 febbraio alla 20.30, nell’ambito della Stagione d’Opera e Balletto 2017.





Una vocazione visionaria, quella di Pendleton, capace di trasporre sul palcoscenico le sue spettacolari fantasie, riuscendo a coniugare con millimetrica precisione doti sartoriali da artigiani perfetti, tecnologie avvenieristiche ed immaginazione sfrenata.

Una marcia trionfale che dal 10 giugno 1980 (prima volta al Teatro Nazionale di Milano), prosegue imperterrita sui palcoscenici di tutto il mondo, e che porta la compagnia a sedurre e meravigliare l’universo della danza contemporanea, con i suoi spettacoli al limite fra l’acrobatico e l’illusionista, e che ancora oggi come allora continua a far sognare ed incantare il suo pubblico, ormai alla seconda generazione.

A 37 anni dal debutto, Momix invita il pubblico a rivivere quel sogno con una spettacolare raccolta delle più suggestive e significative coreografie di Moses Pendleton, arricchita da tre nuovissime creazioni nate per la speciale occasione.





In programma le coreografie: Pleiades (da Momix in Orbit), Dream Catcher (da Opus Cactus), Marigolds (da Bothanica), Daddy long leg (nuova creazione), Baths of Caracalla (da reMix), Pole dance (da Opus Cactus), Light reigns (nuova creazione), Paper trails (nuova creazione), Frozen awakening (da Bothanica), Snow geese (da Sun Flower Moon), Tuu (da Momix classics), Spawning (da Momix classics), Table talk (da Momix classics), Aqua Flora (da Bothanica), If you need somebody (nuova creazione).

In replica mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 febbraio alle 20.30, sabato 11 febbraio alle 15.30 ed alle 20.30, domenica 12 febbraio alle 18.00.

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.bookingshow.it.

Informazioni 080.975.28.10.

