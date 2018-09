Bari Zerobarriere, Gran finale paratriathlon Series 'Il primato della dignità'

Presentata la seconda edizione della manifestazione ‘Bari Zerobarriere-Gran finale paratriathlon Series- Trofeo Cus Triathlon', organizzata dalla cooperativa Zero Barriere di Bari con il CUS Bari ed in collaborazione con l’Associazione ‘LeZZanZare’, che si terrà nella mattinata di domenica 23 settembre.

Il ‘format’ dell’evento prevede che paratleti e normo abili si sfideranno in prove di thriatlon e di paratriathlon, su un unico percorso cittadino che partirà dalla spiaggia di ‘Pane e Pomodoro’ e proseguirà sul lungomare Starita. Una novita sarà, invece, lo spettacolo di danza aerea della ballerina e coreografa Elisa Barucchieri e della sua compagnia ResExtensa previsto il 22 settembre a partire dalle 21 in piazza Ferrarese, che anticiperà le gare del giorno dopo.

“L’evento non è solo una delle più grandi manifestazioni di questo tipo in Italia ma, soprattutto, un’occasione di inclusione e di cooperazione di grande importanza culturale che mira a lanciare un messaggio: tutto è possibile se si ha la capacità di guardare oltre”, sono state le parole di Marco Livrea, Fondatore della Cooperativa Sociale ZeroBarriere ed organizzatore della manifestazione. ‘Oltre’ la disabilità, ovviamente, ma anche, in senso lato, oltre tutti i limiti, le difficoltà, le fragilità che frenano il cambiamento.





“La città di Bari, ancora una volta si connota per la sua sensibilità nell’organizzare e ‘accogliere’ quello che non è solo un evento sportivo ma un modo di vivere la città perché, in fondo, sport e ‘para-sport’ sono la stessa cosa “, ha detto il rettore Antonio Uricchio. In effetti, è proprio grazie alla risonanza mediatica della prima edizione, quella dello scorso anno, che si è giunti alla realizzazione di percorsi accessibili agli atleti diversamente abili all’interno del Centro Universitario Sportivo di Bari, con la conseguente possibilità di avviare corsi di para-sport.

“Momenti come questo servono a creare il legame tra e con la città. D’altronde, lo sport da sempre è elemento in grado di annullare qualsiasi tipo di differenza”, “Stiamo facendo cose davvero positive”, i commenti di Sindaco Antonio Decaro e Assessore regionale Raffaele Piemontese. Ha parlato, poi, dell’importanza dello sport per contribuire ad affermare ‘il primato della dignità umana’, Giuseppe Tulipani, Garante Regionale Disabili. Al suo, hanno fatto seguito gli interventi degli altri numerosi referenti istituzionali che sostengono l’iniziativa.

Il progetto gode, infatti, oltre del patrocinio di Comune, Assessorato allo Sport della Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari, anche di Assessorato allo Sport del Comune di Bari, FITRI- Federazione Italiana Triathlon, CONI Puglia, CIP Puglia e Fondazione Puglia. Testimonial d’eccezione, Luca Mazzone che porta la sua testimonianza da campione mondiale e paralimpico di paraciclismo.

(gelormini@affaritaliani.it)