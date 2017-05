Barone (M5S): "Istituire un treno veloce Foggia-Roma"

Istituire un treno mattutino ad alta velocità sulla linea Foggia-Roma. È questa la proposta della consigliera foggiana del M5S Rosa Barone, al fine di sopperire alla mancanza di un aeroporto nella provincia dauna.





“Credo sia una richiesta di buonsenso - spiega Barone - infatti dal punto di vista strutturale la stazione ferroviaria di Foggia è una tra le più strategiche in Puglia. Raccogliamo un bacino di utenza così ampio da poter far partire un collegamento tutto nuovo che unisca Roma e la Daunia al mattino presto. Ritengo sia fondamentale dare un’alternativa ad una zona che è già costretta a subire le conseguenze della mancanza di un aeroporto”.



L’idea istituire un collegamento Roma-Foggia nacque nel corso di un incontro del giugno 2015 tra la consigliera pentastellata e l’allora AD di Ferrovie dello Stato Mario Elia. “Una proposta - continua Barone - fatta guardando i dati che dimostravano la capacità del nodo ferroviario foggiano di raccogliere migliaia di viaggiatori, anche pendolari, che ogni giorno raggiungono Roma”.





Un collegamento che idealmente andrebbe a rimpiazzare il “Treno ok”, attivo fino a due anni fa che permetteva ai foggiani di partire dalla stazione alle 6.38 e di raggiungere la capitale intorno alle 10.00, con fermate intermedie in Campania, quando non era ancora attiva la linea veloce Caserta-Roma.



“Si tratterebbe di una corsa di vitale importanza per lavoratori e studenti - conclude - che ora per arrivare a Roma in mattinata spesso sono costretti a partire da Napoli. Non potendo per ora contare sugli aerei chiedo che almeno ci sia data la possibilità di raggiungere la capitale in treno con orari più operativi”.