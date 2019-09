BAT, Bernardo Lodispoto nuovo Presidente della Provincia

Il sindaco di Margherita di Savoia, Bernardo Lodispoto, è il nuovo presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il primo cittadino salinaro (a capo della lista “Uniti per la BAT”) ha superato gli sfidati Francesco di Feo, sindaco di Trinitapoli (“Insieme per la rinascita della BAT”) e Cosimo Damiano Cannito, sindaco di Barletta (“La nuova BAT”), alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia BAT. Hanno partecipato al voto i consiglieri comunali delle città della sesta provincia pugliese, tranne i consiglieri di Andria (città commissariata).

L’avvocato Lodispoto è il sesto presidente della Provincia BAT, il primo di centrosinistra. Precedentemente avevano ricoperto la massima carica provinciale: Francesco Ventola, Francesco Carlo Spina, Giuseppe Corrado (facente funzioni), Nicola Giorgino e l’uscente Pasquale De Toma (facente funzioni).

Il neo presidente Lodispoto guiderà il Consiglio provinciale formato da 11 consiglieri (6 di centrodestra e 5 di centrosinistra) e resterà in carica fino al 2020, quando presidente ed assemblea provinciale saranno rinnovati.

Per Bernardo Lodispoto è il completamento di un ricco percorso politico-amministrativo: assessore componente della Giunta Provinciale di Foggia (2003-2008), componente del Consiglio Provinciale di Foggia (2008-2009), componente del Consiglio Provinciale di Barletta-Andria-Trani (2009-2014), consigliere comunale di Margherita di Savoia, sindaco di Margherita di Savoia ed oggi Presidente della Provincia di Barletta- Andria-Trani.

"Buon lavoro Bernardo Lodispoto, in bocca al lupo!", è stato il commento a caldo del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, "Un abbraccio ai suoi bravissimi competitor, con i quali si lavorerà fianco a fianco. Buon lavoro a tutti loro!"

Più critici gli auguri del consigliere regionale di Direzione Italia, Francesco Ventola: "Auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Provincia Bat, Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia, certo non era il nostro candidato, noi abbiamo convintamente sostenuto il sindaco di Trinitapoli, Francesco De Feo. Ma i miei auguri non sono scontati, avendo io ricoperto il ruolo, conoscendo le responsabilità che comporta, anche se io sono stato eletto dai cittadini... E per questo ‘presidente’ della gente e non degli accordi fra partiti".

"Ma in questa 'partita' - ha aggiunto Ventola - i giocatori in campo, oltre Lodispoto, De Feo anche il sindaco di Barletta, Mino Cannito, non sono stati concorrenti alla pari, dove esponenti politici e partitici di centrosinistra e centrodestra locali hanno combattuto ad armi pari. L'ingerenza nella competizione elettorale, specie perché di secondo livello, del presidente della Regione, Michele Emiliano, ha influito non poco sul risultato finale".

"Politicamente legittimo, istituzionalmente discutibile - ha sottolineato Ventola - specie se si tiene conto che in questi anni la Bat è stata la Cenerentola delle Province pugliesi per questa Regione Puglia: dai tagli alla Sanità alla Cultura, passando dall'Agricoltura il nostro territorio è sempre stato dimenticato dalle politiche regionali. Prova ne è che la Bat e' l'unica Provincia a non avere nessun assessore nella Giunta Emiliano. Quindi auguri a Lodispoto - ha concluso Ventola - ma soprattutto ai cittadini della Bat. Con il Governo Emiliano non so chi ha più bisogno”.

(gelormini@affaritaliani.it)

(gelormini@affaritaliani.it)