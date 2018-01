'Benedetta Follia', Verdone e l'arte sacra pugliese

C'è anche un pezzo di Puglia dell’Arte Sacra nel nuovo film scritto, diretto e interpretato da Carlo Verdone “Benedetta Follia”, prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis, presente nelle sale cinematografiche di tutta Italia e distribuito da Filmauro.





Tra le aziende che hanno collaborato con la produzione Filmauro Srl per la realizzazione del film, attraverso la fornitura per la scenografia e agli attori del cast di casule, stole, camicie, abiti e icone bizantine c’è anche Tangari Made in Italy, gruppo pugliese con sede a Corato (Ba) da tre generazioni impegnato a diffondere in oltre 23 paesi al mondo i più classici prodotti dell’artigianalità italiana: l’arte sacra e da alcuni anni l’abbigliamento religioso con il suo brand Ecclesia Made in Italy.

Benedetta Follia racconta di Guglielmo (Carlo Verdone), uomo di specchiata virtù, di profonda fede cristiana e marito fedele, che è proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. Una vita tranquilla, la sua, fino a quando Lidia (Lucrezia Lante della Rovere), devota consorte per 25 anni, decide di lasciarlo proprio nel giorno del loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. Ma ecco che nel negozio arriva un’imprevedibile candidata commessa, Luna (Ilenia Pastorelli), una ragazza sfacciatissima ed esuberante, poco adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri. Da quel giorno per Guglielmo niente sarà più come prima!

Il film è scritto da Carlo Verdone con Nicola Guaglianone e Menotti e prodotto dalla Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis.

“Per noi è stato un onore - dicono da Tangari Made in Italy - aver potuto collaborare con la produzione Filmauro Srl ed essere stati scelti per ricreare un negozio di articoli religiosi di alto livello, in cui è ambientata parte del film. Esaltare il made in italy è la nostra missione, e abbiamo accolto subito con piacere l’invito della Filmauro, una realtà che con grande esperienza e professionalità è in prima linea per la promozione del grande cinema italiano".