Berlusconi tifa Emiliano e Nino Marmo lo bacchetta

Silvio Berluscono non nasconde di tifare per Michele Emiliano, nella corsa alla Segreteria del Partito Democratico: "Potrebbe avere chance di battere Matteo Renzi e conquistare la guida del Partito democratico", sottolineando le capacità comunicative del governatore pugliese, e Nino Marmo (FI) dalla Puglia lo bacchetta.





“Forza Italia, nel Consiglio regionale della Puglia, svolge un ruolo di opposizione seria, critica e netta rispetto alla maggioranza di centrosinistra e al Governatore Emiliano" sottolinea Nino Marmo, consigliere regionale di Forza Italia, "Da pugliesi, abbiamo avuto modo di tastare le doti amministrative di quest’ultimo prima al Comune di Bari ed ora in Regione e non possiamo nascondere le profonde perplessità che nutriamo leggendo dichiarazioni di esponenti nazionali del nostro partito, talvolta autorevolissimi, di encomio all’azione che Emiliano sta conducendo per la sua personale scalata politica”.





“Siamo perplessi - ribadisce Marmo - così come lo è, giustamente, anche il nostro elettorato a cui, invece, dovremmo poter riferire una linea politica precisa e chiara su temi sensibili come l’immigrazione ed i rapporti con l’Unione Europea. Sul territorio pugliese noi compiamo quotidianamente sforzi per convincere i cittadini della bontà di una proposta politica alternativa alla sinistra di Emiliano, che dopo un anno e mezzo dalle elezioni ha prodotto solo ... aria fritta!"

"Per questo, certe affermazioni ci imbarazzano, gettano alle ortiche il lavoro che stiamo facendo, oltre ad inserire nuovi elementi di confusione - decisamente non necessari, ce ne sono stati già tanti - nel dialogo con i cittadini che ci hanno onorato della loro fiducia. E che si aspettano da Forza Italia, in Puglia come a livello nazionale, una linea alternativa alla sinistra e decisamente di centrodestra. Forse - conclude Marmo - ricordarlo non guasta”.

(gelormini@affaritaliani.it)