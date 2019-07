Biccari (Fg) regina dell'estate con 'Zingaria' e 'Bubble Room'

Il Borgo Autentico di Biccari, in provincia di Foggia - nel cuore del Subappennino Dauno - si conferma meta regina dell'Estate 2019.

Prendete un cielo stellato, la magia dei boschi dauni ed il fascino di una notte in riva al lago, ai piedi del monte più alto della Puglia. Fatevi circondare dal silenzio interrotto solo dai dolcissimi suoni della natura ed aspettate, magari in dolce compagnia, il giorno che nasce lentamente, lontano da rumori, inquinamento e ritmi frenetici. Aggiungeteci la fresca aria dell’alba, l’ospitalità dei biccaresi, la bontà dei prodotti tipici locali ed i tanti servizi aggiuntivi che offre l’area naturalistica di Lago Pescara - Monte Cornacchia. Da oggi, grazie alla *Cooperativa di Comunità* di Biccari, tutto questo è alla portata di tutti.

A qualche minuto dal borgo di Biccari, sulla riva di Lago Pescara, è possibile pernottare in una bubble room pensata per godersi le stelle e la natura in tutta sicurezza e nel totale rispetto della privacy. Dopo il fortunato Bed & Tree, il primo B&B sugli alberi inaugurato l’anno scorso dal Parco Avventura, si arricchisce, dunque, l’offerta biccarese improntata al turismo ambientale, responsabile ed esperienzale.

La bubble room è una sfera di circa venti metri quadri, ideale per due persone (ma all’occorrenza ne può ospitare anche quattro), dotata di un comodo lettone e di un soffitto completamente trasparente, per poter godere del cielo stellato. Nelle vicinanze è possibile usufruire del chiosco gestito dalla Cooperativa di Comunità (servizi compresi), di gustosissimi cesti picnic a base di prodotti tipici biccaresi e delle offerte extra per escursioni fino al rifugio di Monte Cornacchia, uscite in mountain bike, lezioni di pesca sportiva, ingressi al Parco Avventura ed al Bosco didattico, convenzioni con i B&B del paese per le notti successive e visite guidate nel borgo vecchio di Biccari. Durante il mese di agosto, occhio anche al ricco cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione comunale con manifestazioni ed eventi per tutti i gusti.

*Per maggiori info su costi, prenotazioni e servizi: www.coopbiccari.it*

Sarà la PARANZA MEDITERRANEA con le tammuriate dell’agro nocerino-sarnese e la tarantella cilentana ad aprire a Biccari (Fg), la sera dell'11 agosto, il ciclo di concerti in piazza della XXIV edizione di ZINGARIA 2019 Folk Festival. Fanno parte del gruppo campano Raffaella Coppola voce e tamburo, Biagio De Prisco voce e tamburo, Valerio Ricciardelli, voce e fisarmonica, Pietro Mauriello voce.

Sarà quindi Biccari a 450 metri di altitudine con i suoi 2.720 abitanti ad ospitare il Festival di musiche e danze popolari Zingarìa dall’11 agosto all’alba del 16, con sera-notte bianca a Castelluccio Valmaggiore il 14 agosto. A Zingarìa il "balfolk" interagisce con i repertori del Sud italia e di altre regioni italiane ed estere.

Oltre al consolidato programma di laboratori e seminari di danze e canto, che si terranno al mattino e al pomeriggio e di concerti serali-notturni in piazza fino alle 2 per poi proseguire in altri locali al chiuso, saranno riproposi due appuntamenti quotidiani grandemente richiesti: "Sottosopra: il folk a domicilio" dalle 11,30 alle 13 e "Donne e Madonne: canti devozionali e di lavoro", dalle 14,30 alle 15,30

A Zingarìa, quindi, si balla e si suona senza soste, anche durante la mensa, per 15 ore al giorno. La direzione artistica anche per questa edizione è del musicista milanese, compositore e arrangiatore, Andrea Capezzuoli.

Sostenuto dai Comuni di Biccari (FG), Castelluccio Valmaggiore (FG) e dalla Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, col bando "Spettacoli dal Vivo" il festival, che si avvale anche della collaborazione logistica e artistica delle associazioni Agorart, I Seguaci di Euterpe e Rione Popolare,interagisce anche con numerose offerte turistiche locali (Parco Avventura, coop. di Comunita) ed enogastronomiche (Festa del Borgo Vecchio, Mangiafolk).

Di seguito l'elenco di gruppi musicali e insegnanti del Sud Italia (Puglia, Campania, Calabria) e d'oltralpe (Francia) che terranno lezioni e animeranno i concerti in piazza:



MUSICISTI

Bal O'Gadjo (Francia) bal folk

Philippe Plard (Francia) bal folk

Duo Le Goff - Gautier (Francia) bretoni e balfolk

Matapuexi (Nord Italia (Quattro Province e balfolk

Anna Cinzia Villani (Salento) canto e pizzica pizzica

Duo Giovanni Amati Matteo Scatigna (Salento) pizzica brindisina

Cala la Sera (Gargano-Campania) tar. del Gargano -tammurriate

Sonu Rraru (Calabria) tarantelle calabresi

'A Voce Stesa (Campania) tammurriate

Ziganamama (Puglia) balcaniche itineranti

Grazie Grazià (Marche) saltarelli

Le Mulieres Garganiche (S: Giovanni R.) sud e tar. del Gargano

Paranza Mediterranea tammuriate

Mediterranea tra i gruppi e poi tra gli insegnanti



INSEGNANTI

Duo Le Goffe - Gautier (Francia) danze bretoni

Maddalena Soler /Matapuexi (Nord Italia) danze 4 province

Bal O'Gadjo (Francia) danze francesi

Anna Cinzia Villani (Salento) canti salentini

Claudio Cesaroni (Firenze) bourrèe

Roberto Rossi - Patrizia Michelacci (Milano) danze basche

Ciro Troise (Nocera -NA) varianti mazurche e scottish

Rita De Vito (Roma) danze greche

Rocco Gesualdi (Panni -FG) danze rumene e balcaniche

Francesca Angotti (Follonica) sevigliane

Federico Cippitelli (Marche) saltarelli

Cala La Sera (Gargano) tarantelle del Gargano

Hiram Salsano (Campania) tammurriata pimontese

Giovanni Amati Matteo Scatigna (Salento) pizziche

Mimmo Giovinazzo -Sonu Rraru (Calabria) tarantelle calabresi

Mulieres Garganiche (S.Giovanni R.) tarant. del Gargano

Andrea Capezzuoli (Milano) musica d'insieme

Raffaella Coppolatammuriata dell'agro nocerino sarnese

Maggiori dettagli sul programma

https://www.facebook.com/ events/comune-di-biccari-fg/ zingar%C3%ACa-2019-folk- festival/431794657375816/



Link per iscriversi

https://docs.google.com/forms/ d/1GbJKSTSX_ RXxnwV1qZudGQpLz5haO43FseIGe5S S8Fo/edit?fbclid=IwAR06Xsys- RpDpWSjgsUL8IaBAFMixZ_ dVyCEEujzUeEjV3m3YGclCXlXozQ



Link REGOLAMENTO ISCRIZIONI

https://www.facebook.com/ groups/apulia0314/permalink/ 10157385379654859/

Responsabile organizzativo Zingarìa: Francesco Marino 3804379140

