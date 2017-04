Bif&st 2017, gli attori e i registi vincitori

I PREMI DELLE SEZIONI OPERE PRIME E SECONDE

Premio Ettore Scola per la miglior regia a Alessandro Aronadio, regista di Orecchie

Premio Mariangela Melato per il cinema per la miglior attrice protagonista a Sara Serraiocco per La ragazza del mondo di Marco Danieli

Premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista a Luca Marinelli per Il padre d’Italia di Fabio Mollo

I PREMI DELLA SEZIONE PANORAMA INTERNAZIONALE

Premio miglior regia a Goran Paskaljević per Dev Bhoomi

Premio miglior attrice a Hera Hilmar per An ordinary man di Brad Silberling

Premio miglior attore a Leonardo Sbaraglia per El otro hermano di Adrián Caetano

Menzione speciale all’attore Andrea Carpenzano per il film Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni