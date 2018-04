Bif&st - Baudo, Carpentieri e Andréa Ferréol: premio alla professionalità

Tra Pippo Baudo e Andréa Ferréol, protagonisti delle master class al Teatro Petruzzelli di domenica e lunedì, il Bif&st 2018 dedica al compositore Armando Trovajoli, del quale Baudo è stato grande estimatore e amico - il cine-concerto "Armando Trovajoli. La musica tra teatro e cinema" tributo a cinque anni dalla scomparsa. Una produzione originale del festival “Creuza de Mà – Musica per Cinema”, ideata da Gianfranco Cabiddu, con Rita Marcotulli (pianoforte), Peppe Servillo (voce), Luciano Biondini (fisarmonica), Daniele Tittarelli (sax), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Alessandro Paternesi (batteria), Enrico Rava (tromba). Ad aprire il cine-concerto la proiezione di Caro Trovajoli di Linda Tugnoli, ultima intervista prima della scomparsa, rilasciata per il Bif&st 2013.





Nel contempo vede assegnati i seguenti premi: “Mario Monicelli” per il miglior regista a Gianni Amelio per il film La Tenerezza (presentato in anteprima al Bif&st 2017), “Vittorio Gassman” a Renato Carpentieri per il miglior attore protagonista, sempre per il film La Tenerezza, “Anna Magnani” per la migliore attrice protagonista a Lucia Mascino per Amori che non sanno stare al mondo di Francesca Comencini, “Giuseppe Rotunno” per il miglior autore della fotografia a Fabio Cianchetti per Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi. Mentre il Federico Fellini Platinum Award for Artistic Excellence viene consegnato a Pippo Baudo (domenica) e a Andréa Ferréol (lunedì).





La stessa Andréa Ferréol sarà la protagonista della master class che lunedì mattina al Petruzzelli aprirà alle 11.00 la terza giornata del Bif&st 2018, anticipata dalla proiezione del film La grande abbuffata felici di Marco Ferreri (h 9.00)

Al Colonnato della Città Mwetropolitana incontro sulle attività dell’Unicef, con la partecipazione di Chiara Ricci, responsabile Area Volontari e Programmi del Comitato Italiano per l’Unicef e Giovanna Perrella, presidente del Comitato regionale per l’Unicef della Puglia.

Al via la sezione Panorama Internazionale al Teatro Petruzzelli: alle 16.00, fuori concorso, Due piccoli italiani di Paolo Sassanelli, rocambolesco viaggio attraverso l’Europa di due amici un po’ naif.; alle 18.00 Hva vil folk si (What will people say) di Iram Haq, storia di Nisha, sedicenne che a casa e in famiglia è una perfetta figlia pachistana, ma che con gli amici all’esterno è una normale ragazza norvegese.





Per la sezione Cinema e Scienza realizzata in collaborazione con il CNR e l’INGV in programma Grizzly Man di Werner Herzog (h 15.30, Galleria 4), seguito da un incontro con l’etologo Enrico Alleva.

Per il Festival Cristaldi: Divorzio all’italiana di Pietro Germi (h 9.30, Galleria 1); La sfida di Francesco Rosi (h 16.15), L’uomo di paglia di Pietro Germi (h 19.00, Galleria 5); I magliari di Francesco Rosi (h 22.00, Galleria 5).

Per il Festival Ferreri: La donna scimmia (h 16.00, Galleria 3); Marco Ferreri. Il regista che venne dal futuro documentario di Mario Canale (h 16.15, Galleria 5); Irriverente Ferreri di Maite Carplo (h 18.30, Galleria 1); Marcia nuziale (h 19.00 Galleria 3), L’harem (h 21.45, Galleria 3).

La sezione Cinema&musica/Tributo a Luis Bacalov prosegue con Il postino di Michael Radford, con Massimo Troisi (h 20.00 Galleria 4).

Tributo a Dino Risi con la proiezione, alle 20.15 Galleria 2, di L’estate di Bruno Cortona. Castiglioncello nell’anno del sorpasso di Gloria De Antoni.





Il Bif&st ospita inoltre quest’anno la sezione Fuorinorma dedicata al cinema con minore distribuzione: alle 18.00 al Galleria 2 Sangue di Pippo Delbono

Prosegue al Colonnato del Palazzo Ex Provincia la mostra 30 anni nel paradiso del cinema a cura di Ninni e Ida Panzera, dedicata ai 30 anni dall’Oscar di Nuovo cinema Paradiso (visite dalle 9.00 alle 19.00).

All’Ex palazzo delle Poste iniziano anche i laboratori di critica cinematografica – curato da Paolo D’Agostini – e di direzione della fotografia, a cura di Luciano Tovoli.





L’ingresso al Galleria per ItaliaFilmFest e Opere prime e seconde è 3 €.

L’ingresso al Petruzzelli per le Anteprime Internazionali è di 15 €, per Panorama Internazionale è di 3€. IL Festival Ferreri, il Festival Cristaldi, Cinema e Scienza, Cinema e Medicina, Cinema e Musica, i Tributi, gli Eventi Speciali, gli incontri al Circolo Barion e in Feltrinelli, le Master Class sono a ingresso libero.

