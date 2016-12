"È andata meglio del previsto, sono solo le 3 del mattino. Appena approvato il bilancio della Regione Puglia. Complimenti a tutti!" scrive Michele Emiliano su Facebook e sigilla il momento in una foto con tutto il dream team dell'assessorato al bilancio.





Soddisfatto, stanco ma felice Raffele Piemontese - nel bel mezzo della notte - commenta: "Il valore politico del bilancio 2017 si riassume nella scelta di moltiplicare risorse e i servizi per rendere più uguali i pugliesi, malgrado la costante riduzione di trasferimenti nazionali".

"Tutte le cifre del miliardo e 100 milioni di euro del bilancio - aggiunge l'Assessore dauno - sono scelte politiche precise: dal raddoppio delle risorse per le persone affette da autismo ai 10 milioni di euro per l’integrazione scolastica dei disabili, scegliamo di stare dalla parte dei deboli".







"Quelli che stanno economicamente bene, come tutti quelli che siedono in Consiglio regionale - sottolineaa Piemontese - possono scegliere di prendere l'auto privata e muoversi con quella; se non avessimo stanziato 25 milioni di euro per i trasporti pubblici, avremmo colpito le fasce di popolazione più deboli e gli studenti meno abbienti".



E conclude: "Anche la quota di 40 milioni di euro per garantire la quota di cofinanziamento regionale dei fondi comunitari, serve e continuare ad essere Regione all'avanguardia nell'utilizzo delle risorse europee e con ciò investire sul futuro".





Solo poco prima, il capogruppo del Partito Democratico, Michele Mazzarano - durante la disussione del Documento di Economia e Finanza Regionale e del Bilancio di previsione 2017. aveva avuto modo di sottolineare che: "In questo bilancio, le fragilità diventano protagoniste: una scelta strategica precisa che sta caratterizzando l'Amministrazione Emiliano, che perciò è diventata modello in Italia".

