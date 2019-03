Bisceglie, 'La voce delle donne' con la Red Shoes Women Orchestra

30 orchestrali, tutte donne. Un simbolo forte: le scarpe rosse. È la neonata Red Shoes Women Orchestra. Assieme professioniste e studentesse dei licei musicali di Puglia suoneranno in esclusiva nazionale nel concerto “La voce delle donne” al Teatro Politeama di Bisceglie (BT), indossando calzature di color rosso.

L’idea, nata in seno all’associazione “Il Nuovo Piccolo Conservatorio di Rutigliano” del Maestro Dominga Damato, nota bacchetta rosa di straordinario talento, si prefigge di sensibilizzare il pubblico sull’argomento di stringente attualità della lotta alla violenza sulle donne, attraverso uno strumento di forte impatto emozionale ed evocativo, l’unico vero linguaggio universale esistente: la musica.

L’evento, declinato tutto al femminile, sarà un’occasione di riflessione in vista dell’8 marzo, la festa che celebra la donna. L’intento è di contribuire a creare attenzione e consapevolezza attorno al tema della violenza sulle donne attraverso la musica, strumento che da sempre unisce con eccezionale forza aggregativa, oltre che mezzo privilegiato per veicolare messaggi importanti.

Unico uomo del progetto il violista Giacomo Battista, che ne cura la direzione artistica.

Un percorso musicale frutto di un'attenta e laboriosa scelta dei brani che vede la figura femminile alternativamente musa ispiratrice, protagonista, eroina, madre universale nella immaginazione dei compositori. Il repertorio si muove tra le celebri arie “Habanera” di Georges Bizet a “È scabroso le donne studiar” di Franz Lehár, passando per l’Ave Maria di Astor Piazzolla, sino alle atmosfere più sensuali di Libertango dello stesso Piazzolla e Por una cabeza di Carlos Gardel. Solo per citare alcuni brani.

Con la musica si possono toccare anche argomenti delicati e scomodi o addirittura drammatici e con questo concerto ci si propone di far riflettere il pubblico sulla violenza di genere. Messaggi forti mirati ad una maggiore consapevolezza sociale del tema attraverso un repertorio interpretato da trenta musiciste, che si faranno portatrici de “la voce delle donne”.





Apprezzeremo in un meraviglioso viaggio musicale che attraversa i secoli le virtù vocali di Francesca Ruospo, mezzosoprano, nome noto anche nella BAT per numerosi concerti e spettacoli tutti di straordinario successo e gradimento del pubblico, già tenutisi nella cittadina del nord barese.

Dirigerà con la sua indiscussa maestria questo straordinario ensemble il M° Dominga Damato.

A far da madrina della serata Patrizia Rossini, una donna sempre in prima fila per i diritti civili, in particolar modo di quelli del gentil sesso. Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Japigia 1 Verga 1 a Bari, scrittrice di successo, porterà la sua testimonianza di donna risoluta ed impegnata.

La serata sarà presentata da Annamaria Natalicchio.

Ingresso libero

(gelormini@affaritaliani.it)