Bisceglie, 'Ripalta Sunrise' un'altra Alba tra Musica&Natura

Valorizzare uno degli angoli più intimi della città, mostrando quanto collaborazione, volontà e determinazione possano creare "piccole cose belle". Con questo auspicio l’Associazione Ripalta Area Protetta - Pro Natura Bisceglie / Trani ha organizzato la manifestazione “Ripalta Sunrise” inserita nel programma degli eventi estivi di Bisceglie sull’Onda 2019, che si svolgerà dalle ore 5 alle 7 di domenica 18 agosto 2019 sul terrazzamento delle Grotte di Ripalta.

È un evento musicale gratuito per massimo 100 spettatori, patrocinato dal Comune di Bisceglie, in cui musica e natura si fonderanno nella cornice della costa di Levante a Bisceglie. Dalla terrazza naturale sul mare si potrà ammirare lo spettacolo mozzafiato delle Grotte illuminate in tutto il loro splendore dal sole nascente, mentre gli artisti Daniela Ippolito e Vincenzo Mastropirro, che si dedicano in particolare a questo genere di manifestazioni, si esibiranno con strumenti a fiato e a corda.

“Sarà un'altra Alba, un’alba inventata - ha affermato il maestro Mastropirro - un’alba dove le emozioni nasceranno costantemente tra Musica&Natura in un luogo tra i più magici di Bisceglie e, per i fortunati che ci saranno, offriremo il nostro meglio con la nostra musica”.

L’evento durerà due ore e si caratterizza per essere una manifestazione culturale a carattere ambientale, similmente ad eventi analoghi in aree di interesse paesaggistico che riscuoto notevole interesse. Per questo non sono previsti posti a sedere, ma sarà possibile ammirare lo spettacolo utilizzando cuscini o stuoie.

Per poter assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione e solo a coloro che aderiranno verrà offerto un servizio navetta che partirà da via Calace alle ore 4.00 nei pressi della scuola media Monterisi. I partecipanti sono pregati di recarsi con estrema puntualità sul luogo del raduno. Non sono previsti parcheggi per automezzi.

Per info, prenotazioni e aggiornamenti consigliamo di visitare la pagina dell’evento https://www.facebook.com/events/1288392068307094/.

