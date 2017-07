Bisceglie Jazz Festival, jam session in tre accordi: mare, foto e swing

Bisceglie Jazz Festival si annuncia come un cartellone di tutto rilievo nello scenario artistico nazionale: 6 location spettacolari, 8 concerti, una mostra fotografica inedita itinerante, swing party, jam session e altro ancora. In una 3 giorni a suon di jazz, attraversata da tanti appuntamenti collaterali, Bisceglie il 5-6 e 7 agosto 2017 si appresta a trasformarsi in un autentico e incredibile palcoscenico sotto le stelle d'estate.





La Fondazione S.E.C.A. di Trani e Natale Pagano hanno puntato sulla vicina Bisceglie per la Rassegna Fuori Museo con grandi nomi per la prima edizione dell’iniziativa, coinvolgendo nell'entusiasmo la città e lo stesso sindaco Francesco Spina.

Ouverture il 5 agosto con l’orgoglio pugliese Mirko Signorile, appena acclamato dai fasti di Umbria jazz, e gran finale il 7 agosto con una star internazionale come Stanley Jordan, una vera leggenda del jazz, direttamente da Chicago: un chitarrista dalle doti straordinarie, celebre per aver portato all’estremo la tecnica del tapping sulla chitarra. Tra loro lo spazio per una programmazione ricca e prestigiosa, grazie alle scelte ponderate e competenti del curatore artistico Mimmo Campanale.

Il Comune di Bisceglie patrocina la tre giorni con un occhio attento alla possibilità di fruizione da parte di tutti, anche dei turisti che in questo periodo affluiscono nella cittadina del nord barese. Molti tra i concerti di questa rassegna, infatti, sono a titolo gratuito, un segnale forte per avvicinare la gente all’ascolto del jazz e far crescere l'inreresse verso la musica in particolare e la cultura in generale.





Il preludio di Mirko Signorile con piano solo del in Open your sky (5 agosto h 20,30) invita ad aprire un varco nel cielo e guardare oltre, forse oltre il mare, dall’Isolotto “La Cassa”: lo storico attracco di imbarcazioni con tanto di bitte, immerso in pieno porto. In tale cornice di luoghi suggestivi e carichi di storia alcuni veri fuoriclasse del jazz si esibiranno a beneficio di un pubblico di appassionati ed estimatori.

Lo stesso giorno a pochi passi dal porto, ad esibirsi nella caratteristica piazzetta Largo Porta di Mare, il Carolina Bubbico Trio (h 21,00), e poi ancora - in un vero percorso sulle note del jazz - al Torrione Sant’Angelo sarà la volta dell’asso della tromba, Fabrizio Bosso & Spiritual trio feat. Chiusura con Walter Ricci (h 22,30).

Domenica 6 agosto ci si sposta sulla Panoramica U. Paternostro, una delle più belle litoranee del nord barese, per godere del Mario Rosini trio al Puerto Azul, una location adiacente al Teatro Mediterraneo. E dopo le 22,00 nello splendido teatro abbracciato dal mare, sul palco il batterista Israel Varela con il suo gruppo nel progetto “Frida en silencio”, alla voce Serena Brancale.

Lunedì 7 agosto serata conclusiva e scoppiettante in una alternanza di palchi tra Puerto Azul e Teatro Mediterraneo: Guido di Leone Pocket Orchestra & Francesca Leone, a seguire la star più attesa: il camaleontico Stanley Jordan, virtuoso ed eclettico chitarrista, preceduto dal tribute di Nico Morelli in piano solo, dedicato al musicista tranese, recentemente scomparso, Davide Santorsola. I concerti nei palchi B di Puerto Azul di domenica e lunedì sono gratuiti, con diritto di seduta per chi esibisce il titolo degli abbonamenti.





Non solo concerti, ma anche tanti eventi collaterali: amalgamati e inseriti nel tessuto urbano con un unico fil rouge: il mare. Tutte le location sono infatti affacciate sullo splendido specchio d’acqua in cui Bisceglie da sempre si riflette.

Una mostra fotografica inedita e itinerante en plein air “Jazz in foto” con vernissage il 5 agosto presso le Vecchie Segherie, e poi il jazz e i suoi protagonisti visti dagli obiettivi di ben sei fotografi: Rocco Crudele, Giovanna Sodano, Domenico Tattoli, Gaga Jovanović, Rosaria Pastroressa e Francesco Ricci ​col suo tributo-immagine a Davide Santorsola.

Proprio nella straordinaria location delle Vecchie Segherie e altre storie, prospiciente il porto turistico, si terrà, a fine concerti della prima giornata, la Jam session con i musicisti dove sarà facile incontrare gli stessi protagonisti della prima serata.





Oltre alla mostra fotografica anche happening, jam session, “swing party” e after show. Domenica 6 agosto, a fine concerti, la jam session a Puerto Azul, a seguire l’after show con il dj set dalle sonorità coinvolgenti di Papaceccio. Lunedì 7 agosto sempre a Puerto Azul un incredibile Swing party con la Pocket Orchestra di Guido di Leone & Francesca Leone. Per chiudere con il dj set di Papaceccio.

A introdurre i partecipanti in arrivo a Bisceglie ogni sera, in questo mondo sconfinato e affascinante del jazz, il musicologo Alceste Ayroldi con la sua competenza e professionalità in materia. A lui come novello cicerone il compito di presentare le tre serate del Festival, partendo dal quel luogo incantato e di pregnanza storica che è l’isolotto La Cassa.

Saranno due i direttori di produzione impegnati nel BJF, Francesco Fisfola e Niki Battaglia, mentre Antonio Moschetta curerà la direzione tecnica.





Programma Bisceglie Jazz Festival 5-6-7 agosto 2017

Sabato 5 agosto Start h 20,30: piano solo Mirko Signorile in “Open your sky” @ Isolotto La Cassa, Porto Turistico Bisceglie Approdi, via Nazario Sauro. Gratuito

Sabato 5 agosto h 21,00 Carolina Bubbico trio, Carolina Bubbico Piano, Voice and loop station, Luca Alemanno – Bass, Dario Congedo – Drums @ piazzetta “Largo Porta di Mare”. Gratuito (diritto di seduta per chi ha l’abbonamento).

Sabato 5 agosto h 22,30 Fabrizio Bosso & Spiritual trio feat. Walter Ricci, Fabrizio Bosso – Trumpet, Walter Ricci – Voice, Alberto Marsico – Hammond, Alessandro Minetto – Drums @ Torrione Sant’Angelo (a pagamento)

Sabato 5 agosto Mostra fotografica inedita “Jazz in foto” dalle 17,00 @ Vecchie segherie e altre storie (via Porto, 33), “Jazz in foto” con Rocco Crudele, Giovanna Sodano, Domenico Tattoli, Gaga Jovanović, Rosaria Pastroressa, Francesco Ricci. Alla fine dei concerti qui si svolgerà la jam session. Ingresso gratuito

Domenica 6 agosto dalle 20,30 Mario Rosini trio, Mario Rosini – Voice and Piano, Paolo Romano – Bass, Mimmo Campanale – Drums @ Puerto Azul, Panoramica U. Paternostro, 42. Gratuito (diritto di seduta per chi ha l’abbonamento).

Domenica 6 agosto ore 22,00 Israel Varela in “Frida en silencio”, Israel Varela- drums, Cristina Benitez- flamenco dance, Serena Brancale – voice, Alfredo Paixao- bass, Florian Weber – piano @ Teatro Mediterraneo, Panoramica U. Paternostro. (a pagamento)

Domenica 6 agosto @ Puerto Azul Jam session & After show dj set Papaceccio





Lunedì 7 agosto ore 20,30 Guido di Leone Pocket Orchestra& Francesca Leone, Guido Di Leone - guitar Mike Rubini - alto sax Francesco Lomangino - tenor sax and flute, Alberto Di Leone - trumpet Vito Andrea Morra - trombones Gianluca Fraccalvieri - bass, Fabio Delle Foglie - drums Enzo Falco - percussions Francesca Leone - voice @ Puerto Azul, Panoramica U. Paternostro, 42. Gratuito (diritto di seduta per chi ha l’abbonamento).

Lunedì 7 agosto ore 21,45 Nico Morelli in piano solo, Omaggio a Davide Santorsola, @ Teatro Mediterraneo, Panoramica U. Paternostro. (a pagamento)

Lunedì 7 agosto ore 22,30 Stanley Jordan trio Stanley Jordan – Guitar and Piano, Luca Alemanno – Double Bass, Mimmo Campanale – Drums @ Teatro Mediterraneo, Panoramica U. Paternostro (a pagamento).

Lunedì 7 agosto Swing party & jam session @ Puerto Azul

After show dj set Papaceccio

