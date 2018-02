Bit 2018, l'asse promozionale tra la Puglia e la Lombardia

Alla Bit 2018 la Puglia è presente quest’anno con un folto gruppo di operatori turistici, oltre 90, molti dei quali hanno scelto di mettersi insieme per presentare al meglio i territori. Nello stand organizzato da Pugliapromozione, dove è allestito un angolo cooking show e degustazione, avranno a disposizione per gli incontri btob 44 desk per il leisure e 8 per il mice.





Tra le novità di questa edizione 2018, la partecipazione di molti comuni pugliesi che usufruiscono di una particolare visibilità nello stand organizzato da Pugliapromozione ed in particolare, nella saletta stampa nella quale si susseguiranno incontri e conferenze di presentazione di nuovi itinerari e prodotti turistici.





Un’altra importante novità di quest’anno è l’accordo innovativo sul turismo fra Puglia e Lombardia per diventare più attrattivi. La presentazione del documento con il quale le due regioni stanziano 100.000 euro a testa per mettere a segno un piano comune per la promozione, l’allungamento della stagione turistica e qualificazione dell’offerta, avverrà proprio alla Bit durante un incontro che si svolgerà il 12 febbraio alle 12 (Fieramilanocity - Mico Sala Brown 1) sul tema “Puglia& Lombardia : Double your journey in Italy”, al quale parteciperanno gli assessori al turismo delle due Regioni.





E proprio la Bit sarà l’occasione per lanciare le prime iniziative congiunte: nel pomeriggio del 12 si svolgerà l’incontro di formazione Human TTT, Tourism Think Tank, il Fattore umano nel settore del turismo (www.tttourism.com) presso l’Unicredit Pavilion, organizzato dalla Regione Lombardia, con numerosi panel di formazione dedicati agli operatori turistici lombardi e pugliesi. In serata, sempre all’Unicredit Pavilion, un evento enogastronomico e musicale,organizzato dalla Regione Puglia, dedicato sempre agli operatori turistici delle due regioni, durante il quale saranno presentate le due destinazioni.

