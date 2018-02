Bit 2018, Puglia & Lombardia Insieme nella proposta turistica

, l’aumento dei flussi turistici e l’allungamento della stagione, la qualificazione del sistema turistico e la valorizzazione integrata degli strumenti di marketing territoriale. Per il programma le due Regioni hanno previsto uno stanziamento iniziale di centomila euro a testa.

Regione Lombardia e Regione Puglia insieme nel turismo. Alla Bit 2018 si avvia concretamente la collaborazione tra le due regioni, per un programma di sviluppo comune dell’attrattività delle due destinazioni turistiche da realizzare nei prossimi due anni.

Si tratta di attività strategiche, secondo l’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Mauro Parolini, e l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone, entrambi convinti che i due “turismi” sono complementari e che la collaborazione tra le due regioni produrrà una sinergia positiva con importanti ricadute.





Con l’accordo si punta ad aumentare qualità e attrattività delle due regioni in un momento di grande crescita per il mercato globale del turismo, dove è necessario essere molto visibili ed accrescere le proprie capacità di offrire prodotti innovativi legati al turismo esperienziale per poter competere ed attrarre nuovi viaggiatori.





L’accordo è anche paradigmatico su un metodo collaborativo che intende in prospettiva mettere insieme il territorio italiano, con la sua capacità attrattiva. Le due Regioni ritengono utile e auspicabile estendere l’accordo alle altre Regioni, al MIBACT e ad ENIT. Nella stessa logica, nell’Anno del Cibo Italiano 2018 Regione Lombardia e Regione Puglia hanno deciso di proporre a livello nazionale un premio all’insegna di “il buono è bello” riservato a giovani cuochi italiani, in collaborazione con la Fondazione Gualtiero Marchesi, in memoria del grande Maestro.





La collaborazione prevede, tra le altre cose, la partecipazione a rassegne di settore, la progettazione di eventi e progetti per la promozione di specifiche offerte esperienziali, la realizzazione di percorsi formativi innovativi per gli operatori, lo scambio di best practice e la condivisione delle attività di monitoraggio dei rispettivi flussi.