Bitetto, 'La fede e la guerra a 100 anni da Vittorio Veneto'

Nel 1914 Giacomo della Chiesa, viene eletto papa con il nome di Benedetto XV alla vigilia di una delle svolte decisive che portarono alla Prima Guerra Mondiale, la battaglia della Marna. Il pontefice subito denuncia la follia del conflitto e si adopera per promuovere le condizioni di un pace rapida, senza vincitori né vinti.

Ma i suoi appelli restano inascoltati. Anche il cattolicesimo italiano, in gran parte neutralista, non riesce a fare fronte comune con le altre forze contrarie all’intervento, socialisti e liberali giolittiani, per mantenere l’Italia fuori dalla guerra. Per il fronte devono partire anche i religiosi. Sono 2200 i cappellani militari nelle fila dell’esercito italiano ai quali si aggiungono 25 mila ecclesiastici tra i fanti o come sanitari. Tra loro anche Giovanni XXIII, padre Agostino Gemelli, don Minzoni e molti altri ancora.

I religiosi negli anni di guerra portarono conforto, cercando di alleviare nei soldati la paura della morte con la quale erano costretti a fare i conti ogni giorno.

Della diplomazia vaticana, del fango delle trincee e di molto altro, si parlerà sabato 3 novembre alle 19,30, nell’ambito delle iniziative commemorative legate alla Grande Guerra, nella Cattedrale San Michele Arcangelo di Bitetto. Il tema: ”La fede e la guerra a 100 anni da Vittorio Veneto”.

L’evento è organizzato dalla Associazione Apulia onlus in collaborazione con l’Università di Bari, Aldo Moro, l’Associazione ex allievi Scuola Militare Nunziatella, dall’Istituto comprensivo statale Cianciotta-Modugno e dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di Bitetto.

I lavori saranno introdotti da Carla Ambrosio, dirigente scolastica e da Alessandro Amendolara, Apulia onlus. I relatori, Michele Torres, generale di Corpo d’Armata e Nicola Neri, docente di storia delle Guerre e delle Istituzioni Militari- UNIBA. Le conclusioni saranno affidate a don Mimmo Castellano, Parroco della città di Bitetto. Modererà il dibattito Antonella D’Aloisio.

