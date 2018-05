Bitonto, 'Scatti di Passione' Tra riti e devozione

Bitonto ha dato i natali a tanti concittadini che hanno sempre fatto dell’arte e della bellezza il principio di piccoli sogni, spesso diventati grandi realtà. Accomunati dalla passione, dall’occhio che dialoga tra lente e cuore, un gruppo di ragazzi ha dato vita al primo Circolo Fotografico Bitonto.





Dopo aver partecipato a diverse sfide fotografiche interne, cominciate con la festività dei Santi Medici Cosma e Damiano, hanno deciso di raccontare la suggestiva Settimana Santa in terra di Bari non solo a Bitonto, ma in altre città della provincia come Canosa, Noicattaro, Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato.

La mostra sarà inaugurata il 5 maggio 2018 alle Officine Culturali (largo Gramsci, 7) dalle 17 alle 20. Sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dal 7 al 18 maggio c.a., dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

In mostra troverete le opere fotografiche dei seguenti autori:

Gaetano Abbattista, RUVO DI PUGLIA, “Gli otto santi”

Gaetano Bonasia, RUVO DI PUGLIA, “Gli otto santi"

Viviana Minervini, BITONTO, “I misteri"

Domenico Tangro, NOICATTARO, “I crociferi"

Giovanni Burgio, NOICATTARO, “I crociferi”

Francesco Schiraldi, CANOSA, “La desolata"

Margherita Scarola, CANOSA, “La desolata"

Vincenzo Diliso, BITONTO, Processione di Gala

Walter Conte, BITONTO, Processione di Gala

Loredana Tatulli, BITONTO, “I misteri”

Enzo Memoli, CANOSA, “La desolata"

Annamaria Fiore, BITONTO, Processione di Gala e “I misteri”

Giacinto De Palo, CORATO e TERLIZZI “I MISTERI” – MOLFETTA Processione della Pietà

Vincenzo Parisi, BITONTO, “La desolata” e “I misteri”

Francesco Paolo Cosola, BITONTO, “I misteri”

(gelormini@affaritaliani.it)