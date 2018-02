Bitonto carte in regola per lâ€™ambizione â€˜Capitale Italiana della Cultura 2020'

E’ un diffuso fermento di orgogliosa ambizione, frammisto a sentimenti di scetticismo, quasi scaramantico, quello che si percepisce arrivando a Bitonto e attraversando i vicoli del centro storico, le piazze ricche di fascino in cui essi sfociano e, allungando l’orecchio, tra le conversazioni dei suoi cittadini, all’ombra dei palazzi gentilizi che ne nobilitano tradizioni e prospettive.





Bitonto è tra le dieci città finaliste per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2020. La speranza, per la favorevole decisione del MIBACT, è radicata nella consapevolezza del ruolo da sempre svolto per la promozione culturale - in un ambito territoriale particolarmente dinamico tra entroterra meridiano e Vicino Oriente - e affidata alle testimonianze concrete di largo coinvolgimento, nelle cicliche iniziative proposte dai suoi innumerevoli animatori culturali, diventate dei veri e propri attrattori, al pari dei suoi monumenti, delle sue gallerie d’arte, delle sue chiese e dei suoi stessi eleganti palazzi nobiliari.

Prima fra tutte “Bitonto Cortili Aperti”: l’evento, organizzato dall’Associazione Dimore Storiche Italiane e dal Comune di Bitonto, che rientra nelle “Giornate Nazionali A.D.S.I.”, promosse in tutta Italia, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. “Due giorni” per visitare luoghi che, in quanto privati, non sono sempre accessibili, in cui Bitonto diventa Capitale dei Tesori Nascosti.

Palazzi e Cortili che si aprono ai visitatori, diventando palcoscenici e musei diffusi, con accoglienza e visite in lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco, polacco, albanese, arabo e cinese, a cura degli alunni delle Scuole di Bitonto: che come ogni anno saranno nominati successivamente, dal Comune di Bitonto, "Sentinelle della Cultura".

​​





Una lungimirante operazione dell'Assessorato alla Cultura, che mira ad avere - da qui a vent'anni - una comunità cittadina ricca di ben 16.000 "sentinelle", in pratica una vera e propria "Fortezza"! La testimonianza e ragion d’essere di una manifestazione-evento, che trova fondamento nella consapevolezza che qui, per trasmettere il patrimonio alle generazioni future, è indispensabile la tutela degli edifici e dei relativi giardini storici. In modo da riuscire a non perdere la memoria del passato e dell’identità culturale del Paese: solide radici per un futuro senza confini.

Ma anche l’opportunità per l’intero territorio appulo-lucano di dare “respiro largo” all’appuntamento del 2019 di Matera Capitale Europea della Cultura, ampliandone e prolungandone gli effetti con un appendice di tutto rispetto come l’antica e nobile città di Bitonto.





Città d’arte, degli ulivi e dell’olio; sede della prima Galleria Nazionale di Puglia: il Museo “De Vanna”, della storica Cattedrale - di una diocesi risalente al 1089 e perdurata sino al 1986, quando è stata unita all'arcidiocesi di Bari - e dell’antico Convento di Suore Benedettine ‘Santa Maria delle Vergini’, dove nel 1966 trovarono asilo per essere lavati, curati e restaurati molti dei libri travolti dall’alluvione di Firenze; sede anche del Museo Diocesano più grande del Mezzogiorno d’Italia.

E ancora: di un magnifico ambone e di un pulpito dal quale Gregorio IX scomunicò Federico II nel 1229; sito e teatro di una decisiva e storica battaglia nel 1734 - tra austriaci e Borbone - che portò alla nascita del Regno di Napoli come stato indipendente, nonché patria di Tommaso Traetta: l’innovatore del melodramma italiano.

Nei suoi monumenti più significativi restano scolpite pagine memorabili di storia e di identità meridiana, ma anche la pretesa discendenza “davidica” della stirpe Hohestaufen (nel passaggio dello scettro da Davide in Cathedra a Enrico VI), l’abilità artistico-architettonica impressa nel Rosone ‘asimmetrico’ - per rappresentare la dinamica ciclicità della vita - o la presenza dominante del Pie pellicane, simbolo cristologico spesso richiamato nelle composizioni medievali, e citato da San Tommaso d’Aquino nel celebre inno Adoro Te devote: "Pie pellicane, Jesu Domine, me immundum munda Tuo sanguine".





"Kaspar jr. Van Wittel guardò a lungo il pellicano dello stemma: "Emblema di carità" (O. Wirth), che la tradizione vuole si laceri il petto per nutrire i propri figli, e allegoria del supremo sacrificio di Cristo (trafitto sulla Croce al costato, da cui sgorgarono il sangue e l’acqua, fonte di vita per gli uomini). Poi fissò ammirato anche la stella mariana dell’Assunta con la fiamma pentecostale dello Spirito Santo, e il pensiero corse a Dante e al Cristo “pellicano dell’umanità” della Divina Commedia" (da "Episcopius Troianus" di A. Gelormini - Gelsorosso Ed.).

Ma il sigillo ‘unico’ e suggestivo alla candidatura - a testimonianza che “Il futuro è nelle radici” - è custodito nel succorpo della Cattedrale di Bitonto, là dove si trovano i resti di una chiesa paleocristiana e quelli della Basilica precedente risalente al X-XI secolo, con un elegante e raffinato mosaico, rappresentante un grifone.





Il mosaico realizzato con la tecnica dell'opus sectile e risalente all'XI secolo è in ottimo stato di conservazione. Il grifone, con la cui doppia natura - corpo di leone e testa di aquila - simboleggia nella sua sintesi iconografica la natura umana e divina di Cristo. Ed è la sua vicenda storica a dare corpo e forza all’ambizione di un’intera comunità.

Più volte continuiamo a ripeterci che il patrimonio artistico-culturale custodito nel Paese ci è stato affidato dalle generazioni che ci hanno preceduto, per poterlo conservare e valorizzare e tramandarlo alle generazioni successive. Qui, a Bitonto, questa mission è sintetizzata e racchiusa in uno dei messaggi, forse, più belli e più suggestivi che si possano immaginare.





Lo splendido mosaico col grifone, per la costruzione della nuova Cattedrale, nel XII secolo, era destinato ad essere ‘sepolto’. Dovevano costruirci sopra e non si poteva fare altrimenti. Destinato al sacrificio! Ma qualcuno, in quel tempo - prima di iniziare i lavori - decise amorevolmente in qualche modo di conservarlo, coprendolo di paglia e di elementi che potessero proteggerlo e ‘sopportare’ l’incombente costruzione. Quasi presago, quasi a sapere che un giorno qualcun altro lo avrebbe potuto ritrovare.

Ed è quello che è successo con i lavori di scavo di qualche anno fa: il mosaico, opportunamente conservato, è tornato alla luce in ottimo stato, grazie a chi volle custodirlo per tramandarcelo. Sapeva e sperava che l’avremmo trovato. L’abbiamo ritrovato! Questo è il messaggio, credo, più forte che possa trasmettere e inviare Bitonto, per la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2020.

