Bitonto, oggi è lutto cittadino Vertice sicurezza, arriva Minniti

La città è ancora scossa. Il velo di tristezza e di inquietudine che continua ad avvolgere Bitonto e i bitontini oggi si lista del "lutto cittadino", in occasione dei funerali a Anna Rosa Tarantino, l'84enne passante - vittima ignara e innocente - rimasta uccisa nel regolamento di conti malavitoso di fine anno.





In arrivo anche il Ministro degli Interni, Marco Minniti, per presiedere in Prefettura a Bari un Comitato straordinario per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato con urgenza. Attesa la partecipazione a Bitonto, per le esequie all'anziana vittima in programma alle 16,00

“Bene la decisione del Ministro Minniti di essere a Bitonto, proprio come avevamo auspicato e richiesto. Quanto accaduto è di un gravità inaudita e la risposta delle istituzioni deve essere ferma e decisa”, dichiara in una nota il deputato barese del Pd, Alberto Losacco, “I responsabili vanno individuati e bisogna lavorare per sradicare una criminalità la cui presenza non può essere più tollerata".





"Ho seguito da vicino, in questi anni, tutto il lavoro per rendere Bitonto un centro attrattivo dal punto di vista turistico-culturale a cominciare dalla riqualificazione del centro storico", aggiunge Losacco, " È una realtà con mille potenzialità, non a caso è candidata a capitale italiana della cultura".

"Tutto questo rende ancor più inammissibile quanto successo", conclude la nota, "Importante e da sostenere l’invito del sindaco Michele Abbaticchio che ha chiesto ai ragazzi uno scatto d’orgoglio per la loro città assieme all’intervento massiccio delle forze dell’ordine per debellare una volta per tutte questa piaga. Non c’è più un solo minuto da perdere”.

