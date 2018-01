Bitonto (Ba) tra le 10 finaliste Capitale Italiana Cultura 2020

Grande soddisfazione in Puglia per Bitonto tra le 10 finaliste al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020. L'annuncio è stato dato dal Direttore Aldo Patruno: "Dopo le lacrime e il dolore, la gioia, l’orgoglio e la soddisfazione. Non poteva esserci risposta più forte da parte delle istituzioni. Il 16 febbraio la proclamazione della Capitale da parte del Ministro Dario Franceschini:









"Una gran bella notizia per tutta la Puglia", ha commentato a caldo Rino Rocco Mangini, assessore al Marketing Territoriale e Turismo del Comune di Bitonto, a nome anche del sindaco Michele Abbaticchio. Mentre Nicola Pice, intellettuale e protagonista culturale della città ricorda come: "Bitonto, da sempre, sia una città attraversata da grandi flussi e percorsi culturali".

“La notizia di Bitonto tra le dieci città finaliste per la Capitale Italiana della Cultura 2020 è importante - dichiara in una nota il deputato barese Alberto Losacco (Pd) - anche perché giunge in un momento particolare per la città. Davvero, la cultura rappresenta il migliore strumento per sconfiggere la deriva della violenza e del sopruso”.



“Come abbiamo detto nelle drammatiche giornate successive all’omicidio della signora Tarantino, è necessario e doveroso difendere le persone e la città, ma è anche indispensabile investire in conoscenza. La crescita culturale e civile sono il miglior antidoto alle violenze e all’illegalità si combatte anche investendo in bellezza e conoscenza. Adesso incrociamo le dita - conclude Losacco - e speriamo che questa finale, che già è un traguardo importantissimo, possa riservrci ancora belle notizie". In gara, insieme a Bitonto, le città di Agrigento, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.(gelormini@affaritaliani.it)

