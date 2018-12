Bombardamento al Porto di Bari Il libro di Amalia Mancini

Lunedì 3 dicembre, alle ore 10, il vicesindaco Pierluigi Introna parteciperà alla cerimonia di commemorazione dei caduti per il bombardamento del porto di Bari del 2 dicembre 1943, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia - gruppo di Bari, sotto l'egida dell'Autorità di Sistema del Mare adriatico Meridionale e della Capitaneria di Porto di Bari.

Nel 75° anniversario di uno degli eventi più drammatici della storia cittadina, il vicesindaco deporrà una corona d’alloro presso il monumento dedicato ai caduti di quella drammatica giornata, quando gli aviatori tedeschi della Luftwaffe affondarono diciassette navi mercantili ancorate nel porto di Bari. Una delle navi alleate colpite, la statunitense John Harvey, scoppiò col suo carico di bombe di iprite, provocando la fuoriuscita di un gas devastante dagli effetti mortali. Il tragico bilancio fu di 181 cittadini morti, mentre le vittime tra i militari furono un migliaio.

In occasione della commemorazione del bombardamento di Bari del dicembre del 1943, Mercoledì 5 dicembre alle ore 18, alla Mediateca Regionale Pugliese Via Zanardelli, 30 - Bari, è in programma la presentazione del libro: “Verranno i giorni della pace” di Amalia Mancini, Ed. Gelsorosso

Intervengono: Amalia Mancini - Scrittrice, Rita Ceglie - già Docente Liceo "O. Flacco", Vito Antonio Leuzzi - Storico, presidente IPSAIC.

Letture dell'attore: Lino De Venuto, con l'accompagnamento musicale del chitarrista Massimo De Dominicis.

"Fu in quella magica notte, in cui perse la sua innocenza, che capì quanto fosse preziosa la vita. Nel frastuono delle bombe, con le luci che si avvicendavano in un alternarsi irripetibile di bagliori e tenebre, si delineò il suo futuro". (da “Verranno i giorni della pace” di Amalia Mancini)

