Borraccino (SpP) sostiene la salvaguardia Presidio ospedaliero di Ceglie M.

Con una nota diffusa, il consigliere regionale, Cosimo Borraccino - Presidente della II Commissione consiliare (Affari Generali e Personale) - sostiene la salvaguardia del presidio ospedaliero di Ceglie Messapica: “L’impegno dei comitati cittadini merita più considerazione, dietro questi volti ci sono centinaia di persone che aspettano risposte".





"Ho sollecitato con una PEC indirizzata al presidente Michele Emiliano, al Presidente della III Commissione Giuseppe Romano e al Capo dipartimento della Sanità, Giancarlo Ruscitti, la mancata risposta ad una missiva che il Comitato per la salvaguardia del presidio ospedaliero di Ceglie Messapica aveva indirizzato alla Regione Puglia qualche settimana fa".

"Si sottopongono a quesito chiarimenti su alcune delibere della ASL di Brindisi. Personalmente, come Sinistra Italiana, a riguardo ho presentato anche un emendamento al Piano di riordino ospedaliero su una delle problematiche sollevate dal comitato pro ospedale di Ceglie Messapica, in cui chiediamo che il Centro Risvegli previsto a Ceglie Messapica, con l’attivazione di 60 posti letto di neuroriabilitazione e 45 di recupero e riabilitazione, venga realizzato presso il Presidio Ospedaliero pubblico, piuttosto che presso il plesso privato ‘S. Raffaele’, come previsto nel 2010 dopo la chiusura di alcuni reparti".

"Mi auguro che il Presidente Emiliano prenda a cuore questa situazione anomala, che si sta verificando nella comunità brindisina che attende impaziente di conoscere il destino di questi utili servizi”.