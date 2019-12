BPB: sospesa la negoziazione titoli, il governo tenta il salvataggio

C’è chi dice che sorti della Banca Popolare di Bari potrebbero solo essere affidate a San Nicola, nella sua funzione munifica di Babbo Natale. E mentre si è in attesa della riunione del Fidt, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in programma oggi per esaminare il dossier Popolare di Bari, un Comunicato della BPB aggiorna sulla situazione.

“Si comunica - si legge nella nota - che il mercato HI-MTF, “in relazione alle recenti notizie di stampa e in attesa di nuovi sviluppi”, ha deciso di sospendere temporaneamente la negoziazione dei seguenti titoli emessi dalla Banca:

Azioni Banca Popolare di Bari Codice Isin IT0000220514;

Codice Isin IT0000220514; Obbligazioni Banca Popolare di Bari 6,50% 30/12/2021 Sub. Codice Isin IT0005067019.

La Banca comunica che ha avviato interlocuzioni, tuttora in corso, con il Mediocredito Centrale, con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e con le Autorità di Vigilanza al fine di individuare soluzioni che permettano di soddisfare le esigenze di rafforzamento patrimoniale della stessa.

La Banca, considerata la complessità delle attività in corso, comunicherà tempestivamente l’esito delle stesse non appena il quadro completo delle iniziative sarà concluso”.

Sotto la barba bianca nicolaiana, dovrebbe essere il governo a tentare un piano di salvataggio da veicolare attraverso Mediocredito Centrale, anche se da quella sponda il riscontro è ancora vago: "Al momento non ci sono gli elementi per decidere, non siamo ancora in questa fase".

Il problema resta la coperta delle risorse a disposizione. Basterà affidarsi a Babbo Natale?

