BPPB, 'Belt & Road Initiative': un'opportunità per le imprese pugliesi

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata guarda al futuro delle imprese locali attraverso la conquista di nuovi mercati internazionali. Per un'intera giornata, presso il Centro Congressi della Fiera del Levante, l'attenzione è stata rivolta al mercato cinese e alle straordinarie opportunità offerte.

L'incontro, promosso da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Class Editori, rivolto agli imprenditori pugliesi, ha avuto l'obiettivo di illustrare le dinamiche che consentiranno alle aziende di sfruttare in modo vantaggioso le prerogative offerte dalla Nuova Via della Seta.

Un convegno di informazione sulle occasioni che l'iniziativa Belt&Road sta aprendo sia in Cina che nei 70 Paesi che finora hanno aderito al progetto, e che rappresentano il 65% della popolazione globale e il 40% del PIL mondiale.

La Via della Seta rappresenta il più grande progetto di sviluppo economico globale lanciato dal Presidente Xi Jinping nel 2013. L'iniziativa, fortemente voluta dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, tiene conto del fatto che la Puglia è una delle regioni più attive nei rapporti con la Cina.

Il Presidente della BPPB ha dichiarato "Il mercato cinese è per le nostre aziende un’autentica opportunità di crescita, anche se si tratta di un mercato articolato su cui bisogna muovere questi primi passi con molta accortezza. La Banca intende essere al fianco degli imprenditori locali che desiderano cogliere questa sfidante occasione di sviluppo, anche con l’istituzione di un Desk Cina presso la nostra banca, quale punto di informazione e advisory, qualora le autorità e le banche cinesi vogliano accordarci la loro disponibilità. "

Numerosi i rappresentanti delle Istituzioni, degli imprenditori e del mondo accademico. Dopo i saluti introduttivi del Presidente della BPPB, Leonardo Patroni Griffi, sono intervenuti il CEO di Class Editori, Paolo Panerai, e Huang Yong (Direttore Generale di Xinhua), che hanno spiegato la funzione della piattaforma realizzata da Class Editori in collaborazione con Xinhua (classxhsilkroad.it), il più importante gruppo media della Cina.

E' poi toccato a Li Bin (Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese) e Giuseppe Fedele (Ambasciata italiana a Pechino), che hanno offerto ai partecipanti diverse chiavi di lettura per affrontare queste nuove prospettive; Cosimo Borraccino, Assessore Regione Puglia allo Sviluppo Economico, che si è rivolto direttamente agli ospiti cinesi per esaltare le opportunità economiche offerte dalla Puglia e il Presidente dell’Ente Fiera, Pasquale Casillo, che ha ringraziato la Banca per la sede scelta quale la più opportuna per la rilevanza del tema trattato.

A seguire, numerosi interventi tra i quali quello sul nuovo sistema di cooperazione internazionale, sul ruolo dell’Università nel favorire i percorsi virtuosi e sulle possibili forme di interazione tra il sistema bancario italiano e cinese.

A completamento del convegno le testimonianze di successo come quelle di Domenico Favuzzi, Ceo di Expirivia, Pasquale Natuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Natuzzi S.p.A., Vincenzo Fiore, CEO di Auriga e Mario Aprile, Presidente di Organizzazione Aprile.

L’incontro, condotto da Andrea Cabrini (Class Cnbc), è stato realizzato in collaborazione con Università Lum Jean Monnet e con il supporto di Auriga, Gruppo Casillo, Organizzazione Aprile, Exprivia-Italtel e Natuzzi.

