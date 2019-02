BPPB, 'Caffè con gli imprenditori': il passaggio generazionale

Secondo appuntamento per il ciclo “Caffè con gli imprenditori”, promosso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, con l’obiettivo di offrire un luogo conviviale e piacevolmente informale agli imprenditori del territorio per confrontarsi sulla delicata tematica “Passaggio generazionale e strumenti di pianificazione patrimoniale e fiscale” con l’approfondimento del professore Stefano Loconte, fondatore dello studio Loconte & Partners, specializzato in diritto commerciale, tributario e delle imprese.

L’incontro si è tenuto ad Altamura presso la Sala Convegni del Teatro Mercadante, ed è stato moderato dal Presidente, Leonardo Patroni Griffi, che in apertura ha dichiarato: “Il cambio generazionale in un’impresa rappresenta l’innovazione nella tradizione. Il passaggio spesso mette in difficoltà la continuità aziendale se non affrontato per tempo e con i giusti strumenti, la successione è un processo che va gestito e non subito".

"Una pianificazione patrimoniale preventiva è fondamentale - ha aggiunto Patroni Griffi - al fine di evitare possibili contenziosi da esso derivanti. È necessario valutare il contesto psicologico e i profili emozionali, ma anche i vincoli e le limitazioni posti dal diritto successorio, la variabile fiscale e gli strumenti offerti dalla disciplina societaria".

Dei rischi legati a questa fase così delicata per la vita aziendale ne ha parlato nel suo intervento l’avv. Loconte che ha illustrato l’argomento evidenziando anche gli importanti vantaggi ottenibili in virtù del regime di particolare favore garantito dalla attuale legislazione nazionale. Il dibattito si è concluso con l’illustrazione di una serie di best practice e case history.

All’incontro sono intervenuti il Presidente, Leonardo Patroni Griffi, l’Amministratore Delegato, Alessandro Maria Piozzi, consiglieri, sindaci e il management della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, oltreché una quarantina di imprenditori tra i più rappresentativi del territorio

