BPPB, Change Mindset e Confindustria: Master in Sales Management & Marketing

Sarà tenuta a Bari, a partire da febbraio 2020, la prima edizione del Master in Sales Management & Marketing organizzato da Change Mindset - Consulenza e Formazione.

Il master è rivolto a giovani neolaureati che intendono formarsi e specializzarsi in ambito commerciale: 320 ore di formazione full time da febbraio ad aprile 2020 tra Formazione in aula, Trade visit e Company visit, per poi accedere alle selezioni di stage e tirocini formativi presso le imprese partner del progetto.

Scopo del master è formare e mettere a disposizione delle aziende sia dell’industria che della distribuzione, professionalità specifiche in grado di poter essere subito inserite in contesti aziendali strutturati.

Il master fornirà le competenze professionali necessarie alle qualifiche di: direttore commerciale, direttore vendite, trade marketing manager, key account manager, national account manager, international key account manager, area manager, marketing manager, brand manager, category manager, sell out manager, store manager, business developer manager. Tra i docenti manager formatori con esperienza pluriennale in contesti aziendali multinazionali.

La formazione riguarderà gli ambiti della grande distribuzione (ipermercati, supermercati e cash & carry), dell’ospitalità e della ristorazione e delle catene distributive settoriali. La partecipazione al master è a numero chiuso e si accederà per selezione. Sono previste borse di studio.

Il Master in Sales Management & Marketing è il primo evento organizzato da Change Mindset - Consulenza e Formazione, giovanissima azienda barese nata nel 2019 su iniziativa di alcuni giovani professionisti con esperienza nel management di importanti industrie multinazionali.

“Questa iniziativa - commenta Michele Tatone, direttore di Change Mindset - mette insieme industria e distribuzione in un progetto innovativo che interviene in un’area specifica occupazionale quella “sales” dove in un contesto economico di cambiamento, le competenze dei giovani talenti possono e devono essere un importante fattore di successo".

"È motivo di grande orgoglio e di soddisfazione - aggiunge Tatone - aver portato a Bari importanti aziende nazionali e multinazionali, oltre ad imprese altrettanto prestigiose del territorio, che hanno da subito creduto nel progetto e che necessitano di figure professionali specializzate, sarà un percorso formativo “concreto”, basato e tenuto da manager che lavorano in contesti aziendali ben strutturati”.

Il progetto vede il supporto della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in qualità di main sponsor: "Siamo una realtà territoriale bancaria - precisa Rossella Dituri, responsabile Comunicazione, Marketing e Customer Care di BPPB - che investe nella formazione e in particolare: nella formazione dei giovani, ritenendola la forma d'investimento più redditizia, poichè proiettata nel futuro e nel futuro dello sviluppo dello stesso territorio".





Lo stesso progetto gode del patrocinio di Confindustria Bari e Bat Giovani Imprenditori e si avvale del partenariato attivo di aziende come Zonin1821, Sony Interactive Entertainment, Coca-Cola HBC Italia, Beiersdorf, Ad Horeca, Doreca Italia, Saicaf, Divella, Megamark, Cippone & Di Bitetto, Muraglia Antico Frantoio, Maiora, Oropan, Fiorino, Yakult, Apulia Distribuzione, Ferrara Ristorazione.

(gelormini@affaritaliani.it)