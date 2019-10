BPPB, inaugura la filiale rinnovata di Gravina in Puglia

Banca Popolare di Puglia e Basilicata inaugura la storica e rinnovata Sede di Gravina in Puglia, allestita secondo il nuovo modello diretto a coniugare le moderne tecnologie con la tradizione della consulenza di qualità.

Ad accogliere i clienti una grande “Piazza”, in cui comunicazione, organizzazione e tecnologia sono complementari grazie anche all’impiego di strumenti innovativi, che favoriscono il lavoro flessibile grazie alla progettazione di spazi pensati per una proficua e continua interazione fra i consulenti, che garantiscono un servizio alla clientela sempre più efficiente.

Molteplici sono le leve che hanno ispirato il progetto: spazi condivisi con salette dedicate alla consulenza per assicurare al cliente dedizione e riservatezza, la presenza di un tavolo coworking a disposizione dei clienti e un corner caffè con comodi salotti, in cui ci si può sentire a casa.

La nuova Filiale si arricchisce, inoltre, di servizi più evoluti come l’atm intelligente che consente di effettuare le operazioni di cassa in totale sicurezza, autonomia e senza tempi di attesa.

All’interno il salone si trasforma in un elegante spazio espositivo, un luogo in cui l’attesa è resa più piacevole dalla bellezza delle opere, dove è possibile ammirare due espressioni artistiche di grande interesse.

La prima, il busto in bronzo omaggio alla memoria del Presidente D'Ecclesiis, realizzato dall'artista gravinese Sette nel 2017. L'amato Presidente è entrato in banca a 30 anni, è stato per 43 anni amministratore, 26 dei quali da presidente.

La seconda, che rientra nell’ambito del progetto PopolArte, è l’opera dell’artista internazionale Peter Schuyff, inclusa nelle collezioni dei più famosi musei tra i quali il MOMA e il Metropolitan Museum di New York, affermatosi all’interno del movimento denominato Neo-Geo, un tipo di pittura geometrico-astratta che si contrappone in maniera netta agli ideali del neoespressionismo.

“La Banca Popolare di Puglia e Basilicata consolida il percorso di ammodernamento, mirato ad una definizione sempre più forte della nostra identità e dei nostri valori”, afferma il Presidente Leonardo Patroni Griffi, “Guardare al futuro valorizzando il passato: è per me motivo di orgoglio presentare la nuova veste della Sede storica di Gravina, inaugurata per la prima volta poco più di 60 anni fa nel lontano 1956. Uno spazio completamente rivalorizzato da un punto di vista architettonico che, se da una parte risponde all’esigenza di un ambiente di lavoro moderno, altamente tecnologico e digitalizzato, dall’altra non tralascia il canale tradizionale che pone al centro il dialogo e il servizio alla clientela”.

La cerimonia del taglio del nastro è avvenuta alla presenza di Leonardo Patroni Griffi e Alessandro Maria Piozzi, Presidente e Amministratore Delegato della Banca, di Mons. Giovanni Ricchiuti Vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti, di Alesio Valente, sindaco di Gravina. Da tutti l'augurio di buon lavoro all'intero team della Filiale, di alto profilo professionale, guidato dal responsabile Angelo Silvestri.

(gelormini@affaritaliani.it)