BPPB, prevendita nuova Campagna Abbonamenti della SSC BARI

Si è tenuta, presso l’Agenzia 1 di Bari della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, la conferenza di lancio della Campagna Abbonamenti della SSC Bari per la stagione 2019/2020.

Sono intervenuti, per la BPPB il Vice Direttore Generale, Francesco Paolo Acito e per la SSC Bari, il Presidente Luigi De Laurentiis. Durante la conferenza è stata annunciata la prevendita in esclusiva degli abbonamenti per le giornate del 29 - 30 e 31, presso alcune dipendenze della Banca: Filiale in Corso Cavour 36-44, Agenzia 1 in Viale della Resistenza 66 e Agenzia 2 in Via Campione 22, della città di Bari.

Per i possessori di Fan card che vorranno essere tra i primi a sostenere i biancorossi nella loro nuova sfida, basterà recarsi in Banca e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di pagamento anche in comode rate mensili.

Per andare incontro alle esigenze dei tanti tifosi interessati, è stato previsto un prolungamento dell’orario di apertura al pubblico pomeridiano: per le agenzia di città fino alle 19:00, per la Filiale fino alle ore 21:00.

Dal 1 agosto la vendita degli abbonamenti proseguirà presso la sola Filiale di Corso Cavour, durante la normale operatività di sportello sia mattina che pomeriggio.

Il Presidente Leonardo Patroni Griffi ha dichiarato “Sono entusiasta di questa iniziativa, che ci dà l’opportunità di essere ancora più vicini alla città di Bari attraverso i tifosi e gli appassionati della SSC Bari.”

Mentre il Vice Direttore Generale Francesco Paolo Acito ha aggiunto “Diamo il via ad una nuova stagione ricca di emozioni. La vicinanza con i tifosi del Bari è alimentata con una serie di iniziative di fidelizzazione; alcune le abbiamo già messe in campo altre sono prossime”.

Al termine della conferenza è stato emesso il primo abbonamento della nuova stagione consegnato direttamente dal Presidente De Laurentiis.

