BPPB, ripresa dei Roadshow sulla nuova rivoluzione digitale

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha organizzato il secondo Roadshow dedicato all’evoluzione del mondo digitale in collaborazione con TIM, GTS Logistic e CargUp: La rivoluzione digitale del 5G e LogTech.

Nel quadro di una costante attenzione al Suo territorio, la BPPB ha fornito alle aziende spunti utili per migliorare processi produttivi e di filiera, ospitando più di sessanta imprenditori presso la Sala Eventi Impact Hub Bari, all'interno della Fiera del Levante, in uno spazio originale, versatile e modulabile, con sedie coloratissime, arredi ecosostenibili e divanetti in pallet.

L’evento, improntato sull’immediatezza e sulla razionalizzazione dei tempi, ha illustrato la nuova tecnologia 5G, i suoi punti di forza e i possibili scenari di applicazione, con un focus particolare sul manufacturing, sulla logistica e sul mondo dei trasporti.

Il 5G rappresenta un nuovo standard per la futura comunicazione: nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove soluzioni, nuove industrie, nuovi equilibri. La sua caratteristica è la velocità di connessione, che permette di interagire con i dispositivi IoT (Internet of Things), rappresentando per le aziende una grandissima possibilità di sviluppo.

Grazie ad un investimento di oltre 60 milioni di euro in 4 anni, Bari e Matera saranno fra le prime "città 5G" d’Europa, nelle quali saranno sperimentati servizi innovativi in settori come la sanità, l'industria 4.0, il turismo, la cultura, l'automotive e la sicurezza pubblica.

La rivoluzione digitale inoltre sta cambiando anche il modo di gestire, trasportare e consegnare la merce che acquistiamo. Con il diffondersi dell’e-commerce ci sono novità e soprattutto opportunità che è necessario conoscere e quindi saper cogliere per evolversi. La digitalizzazione ha investito il mondo delle spedizioni facendo crescere l’interesse degli operatori per le Logistics App, consentendo il monitoraggio costante e in tempo reale della merce fino alla consegna. Tutto in modo immediato, veloce e sicuro.

“Digitalizzazione, sostenibilità e supporto all’innovazione sono le tematiche sulle quali la Banca punta nel 2019 - ha dichiarato il Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi - oggi abbiamo avuto l’opportunità di conoscere meglio alcune innovazioni che impatteranno a breve la nostra vita quotidiana e le nostre attività. Il nostro obiettivo - ha precisato il Presidente - è consentire alle aziende del nostro territorio di poter usufruire di queste implementazioni sia in termini di efficienza che di competitività”.

