Brindisi Direzione Italia smentisce: 'Ma quale accordo col PD, Flores è fuori'

Con una nota del suo Ufficio stampa Direzione Italia smentisce l'ipotesi di accordo a Brindisi tra gli uomini di Raffaele Fitto e i renziani del PD, per il sostegno del sindaco, Angela Carluccio, secondo quanto riportato da Rocco Taurino Coordinatore per Brindisi e provincia di "Noi con Salvini".





"In riferimento a quanto apparso nell'articolo pubblicato da Affaritaliani.it, dal titolo "Brindisi, Fitto si allea coi renziani. La Lega: patto col Diavolo, incoerente" - recita la nota - si precisa che la ricostruzione secondo la quale vi sia stato un asse Fitto-renziani è completamente errata e priva di fontamento".

"Infatti - prosegue la nota - la cifra distintiva di Direzione Italia, fin dalla sua costituzione, è stata ed è l'opposizione al governo Renzi e al Partito Democratico".





"Con questo elemento di chiarezza, rispetto soprattutto ai nostri elettori - prosegue la nota - ci siamo sempre confrontati anche all'interno del centrodestra".

"Peraltro ieri il consigliere comunale interessato (Damiano Flores ndr) - specifica la nota - spiegando le ragioni della sua scelta, ha detto di aver lasciato il gruppo del Pd (che resta chiaramente all'opposizione), per confluire in quello dei “Democratici per Brindisi”, gruppo che fa parte della coalizione che ha appoggiato la candidatura di Angela Carluccio a sindaco.

"Anche alla luce di questo chiarimento - conclude la nota - è evidente che non c’è stato alcun accordo tra Direzione Italia e i renziani.

