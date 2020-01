Brindisi - New York con Aer Lingus via Dublino da maggio

Aer Lingus arricchisce la sua programmazione estiva 2020. Oltre alle nuove rotte che collegheranno Dublino alle città italiane di Brindisi e di Alghero e l'aeroporto di Shannon a Parigi e Barcellona, la compagnia collegherà Brindisi, via Dublino, alle città americane di Boston e New York e Dublino all’Isola di Rodi, a partire da maggio 2020.

Le tratte verso l’aeroporto di Boston e di New York saranno operative 2 volte alla settimana dal 23 maggio sino al mese di settembre 2020 tramite gli aeromobili A320 e A330-300. Attualmente la compagnia offre tariffe per Boston a partire da €259* (economy) e da €899* (business) e tariffe per New York a partire da €239* (economy) e da €899* (business), per viaggiare dal 1°aprile al 15 giugno 2020.

Presso l’aeroporto di Dublino, i passeggeri che volano verso gli Stati Uniti possono beneficiare del servizio doganale statunitense che consente di effettuare le procedure di dogana e immigrazione già prima dell'imbarco, ancora in terra irlandese, evitando lo stress di doverle effettuare all’arrivo.

I clienti Aer Lingus possono usufruire delle opzioni di autonoleggio più convenienti - tramite il sito cars.aerlingus.com – insieme ad Avis e Budget che offrono una varietà di soluzioni di mobilità per tutti i viaggiatori, con veicoli di diverse dimensioni e specifiche adatti ad ogni esigenza e budget, sia per il business che per il tempo libero, disponibili indifferentemente con viaggi a corto raggio o a lungo raggio.

La partnership offre ai soci AerClub della compagnia l'opportunità di accumulare punti Avios su tutti gli acquisti di autonoleggio e beneficiare di ulteriori vantaggi tra cui un canale di prenotazione dedicato.

Aer Lingus - E' la compagnia aerea nazionale d'Irlanda fondata nel 1936. Oggi opera con una flotta di 65 aeromobili su oltre 100 rotte verso l'Europa, il Regno Unito e il Nord America trasportando oltre 12 milioni di passeggeri l'anno. Collega l'Europa con il Nord America attraverso il suo hub all'aeroporto di Dublino, l'unico aeroporto europeo dotato di servizio doganale statunitense. Aer Lingus è un vettore a valore aggiunto, che offre opzioni, comfort e prezzo ottimali, consentendo ai passeggeri di effettuare le migliori scelte in base alle loro esigenze. E l'unica compagnia aerea a 4 stelle in Irlanda per la sua consolidata qualità ed eccellenza, secondo gli Skytrax World Airline Awards. Aer Lingus ha recentemente effettuato un rebranding per allinearsi alla sua strategia di diventare il principale vettore a valore aggiunto attraverso il Nord Atlantico. Aer Lingus è membro di International Airlines Group (IAG), uno dei principali gruppi di compagnie aeree del mondo.

(gelormini@affaritaliani.it)