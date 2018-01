Brindisi, nuovo arrivo in Lega: Dr. Mario Criscuolo

A comunicarlo è il Coordinatore provinciale Lega Salvini Premier Brindisi, Paolo Taurino: " Nuove adesioni alla Lega nella città di Brindisi. Mario Criscuolo, già primario di anatomia patologica dell'Ospedale di Brindisi e consigliere comunale durante l'amministrazione Mennitti, aderisce alla Lega - Salvini premier".



"Considerata l'esperienza professionale e politica del dottor Criscuolo - ha aggiunto Taurino - gli è stato conferito l'incarico di responsabile provinciale del settore "Sanità e Salute pubblica" del partito".

"E' con entusiasmo - ha dichiarato Criscuolo - che accolgo il nuovo corso della politica inaugurato dalla Lega come partito nazionale attento alle esigenze del territorio, così come sta dimostrando Matteo Salvini, che ha già espresso la sua particolare attenzione per la nostra città".