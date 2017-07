Brindisi, rigassificatore off-shore Eagle LNG Terminal & Pipeline

Sarà presentato nella sede della Regione Puglia a Roma, via Barberini 36, “Eagle LNG Terminal & Pipeline”: il progetto, a basso impatto ambientale, di interconnector italo-albanese finalizzato alla realizzazione di un terminale di importazione e rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquido) costituito da nave FSRU ancorata in Albania e pipeline sottomarina, per il trasporto del gas, in direzione italiana, e approdo in Puglia, a sud di Brindisi.





Alla presentazione e conferenza stampa interverrà il presidente Michele Emiliano. Il progetto Eagle LNG, dall'anno 2013, è compreso negli annuali decreti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico con cui è aggiornata la Rete nazionale dei gasdotti.

L'Unione europea ha riconosciuto Eagle LNG quale progetto PECI (Project of Energy Community Interest), qualifica assegnata esclusivamente a dieci infrastrutture, per l'approvvigionamento di gas, ritenute strategiche per gli interessi energetici continentali.





Eagle LNG si fonda su un progetto a basso impatto ambientale, tanto in Albania (nave di rigassificazione ancorata a cinque chilometri da una costa pressochédisabitata e di scarsa rilevanza ambientale), quanto in Italia. L’approdo in Puglia, a sud di Brindisi, è stato individuato a seguito di SIA (Studio di Impatto Ambientale). Il percorso a mare della pipeline non attraversa posidoneti. L'area che potrebbe interessare l'approdo del gasdotto non ricade in aree protette, ha un basso sviluppo urbano ed è prossima alle reti stradali e al punto di connessione con la rete di trasporto di Snam Rete Gas.

Con Emiliano interverranno Edmondo Falcione, Presidente Gruppo Falcione Eagle Lng e Fabio Greco, Managing Director Eagle Lng.

PROGRAMMA PRESENTAZIONE E CONFERENZA STAMPA

11.00 arrivo ospiti e accredito

11.30 Michele Emiliano - Presidente Regione Puglia:

11.45 Edmondo Falcione - Presidente Gruppo Falcione

Eagle Lng, un progetto strategico per il territorio

12.00 Fabio Greco - Managing Director Eagle Lng

Il valore del progetto a livello nazionale ed europeo

12.15 light lunch

(gelormini@affaritaliani.it)