Mercoledì, 14 agosto 2019 - 14:04:00 Brindisi, tre arrestati dalla Polizia di Stato per una faida familiare La Polizia di Brindisi ha arrestato 3 persone per tentato omicidio aggravato, per l'aggressione a un giovane ritenuto l'amante della moglie di un loro congiunto