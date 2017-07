Brindisi Wine Fest 2017 musica, calici e degustazioni di fronte al mare

Le eccellenze delle più grandi aziende vitivinicole, la tradizione delle masserie didattiche, gli artisti della musica nazionale ed internazionale, questo e molto altro nel Brindisi Wine Fest manifestazione in programma a Brindisi dal 21 al 23 luglio prossimi. Una tre giorni, organizzata da SNIM s.r.l., dedicata ad un percorso sensoriale tra le migliori cantine della Puglia e non solo accompagnata dal sound di artisti di fama.





Il Brindisi Wine Fest vede coinvolti tutti i commercianti del centro cittadino e gode del patrocinio del Comune di Brindisi, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, di Coldiretti Brindisi, di Confagricoltura Brindisi, di Confindustria Puglia, di Confcooperative Puglia, della Cia Puglia. Partners in questa avventura del gusto anche Aeroporti di Puglia ed il tour operator Ocean Bbc di Brindisi che ha inserito la manifestazione in un pacchetto di offerta turistica promossa nelle agenzie e negli aeroporti internazionali.

La manifestazione si svilupperà tra piazza Vittoria, il piazzale antistante il Nuovo Teatro Verdi e piazza Mercato. Su piazza Vittoria e piazza Mercato saranno allestiti due palchi per l’esibizione degli artisti che animeranno la tre giorni. In particolare su piazza Vittoria poi saranno presenti gli espositori delle cantine ed un’area salotto dove saranno ospitati gli esperti sommelier della FIS ( Federazione Italiana Sommelier) che si occuperanno di una masterclass sul vino ad ingresso libero.

Non mancherà anche una ricca esposizione delle migliori birre artigianali, su piazza Mercato una anticipazione del Birra e Sound di Leverano, spazio curato in esclusiva da Mebimport.









Sul piazzale antistante il Nuovo Teatro Verdi spazio alla cucina ed alla tradizione con la Masserie Didattiche curate dalla Regione Puglia, per l’occasione sarà allestito un “cooking show” organizzato dal Consorzio Taste&Tour in masseria coinvolgendo il pubblico e tutti coloro che visiteranno la manifestazione. Durante l’intera manifestazione degustazioni culinarie curate dagli chef di Cook and Love.

