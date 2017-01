Buona Puglia Food Festival, Capone: "Investire in accoglienza e formazione"

All’appuntamento con il Buona Puglia Food Festival 2017, che fino al 30 gennaio, presso Eataly Bari, racchiude in un unico contenitore cibi, vini, birre e tutti gli operatori del settore food&beverage di qualità pugliesi, è intervenuta anche l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone, che ha chiuso i lavori dell’incontro di approfondimento “Il ristorante di qualità raccontato dai protagonisti”, in cui esperti e giornalisti hanno affrontato i temi della cucina, della formazione, della comunicazione e del design.





“La Puglia è sempre più conosciuta e desiderata, anche grazie alla promozione che fa la Regione. Il 93% dei buyer che hanno partecipato all’ultimo Buy Puglia hanno detto che vogliono proporre la Puglia nei loro cataloghi all’estero".





"Il tema qual è? - ha sottolineato l'Assessore - Quando i turisti vengono, devono trovare servizi di qualità, devono sapersi riconoscere in una comunità e la cucina rappresenta il miglior veicolo di comunicazione. Sedersi a tavola, apprezzare una buona cucina tipica è una delle esperienze che si raccontano agli amici e genera il passa parola più efficace. Noi dobbiamo investire nella formazione, nell’accoglienza, illustrare i piatti pugliesi, puntare sul tipico ma in modo sempre più professionale e puntare sulla qualità e sul miglioramento delle strutture ricettive".

"Per fare questo - ha ricordato Loredana Capone - ci sono anche finanziamenti importanti: il PIA Turismo e il Titolo II Turismo che mettiamo in campo come Sviluppo Economico; ma ci sono anche attività importanti che mettiamo in campo con Pugliapromozione e i Comuni. Importante é che gli operatori abbiano personale formato e professionale. Insomma l’obiettivo è quello di avere ristoranti di qualità, alberghi di qualità ed anche sindaci che cerchino di rendere sempre più attrattivi i loro territori”.

