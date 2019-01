BuyPuglia Tour 2019, meraviglia e incanto per la Repubblica Ceca

Oltre 66 operatori travel e 26 giornalisti cechi hanno partecipato alla prima tappa del BuyPuglia Tour 2019, iniziativa promossa da Pugliapromzione per far conoscere una delle regioni più belle d’Italia e presentare la ricca offerta turistica e i servizi della destinazione.

L’evento si è tenuto a Praga il 15 gennaio 2019 e ha coinvolto 10 operatori arrivati direttamente dalla Puglia per raccontare e far vivere l’esperienza Puglia agli operatori cechi. Dopo un primo momento dedicato a incontri business one-to-one, Alfredo De Liguori di Pugliapromozione ha preso la parola per guidare gli operatori in un viaggio “virtuale” tra mare cristillano, natura, arte e cultura della destinazione. Un viaggio, questa volta “reale”, tra i tradizionali sapori pugliesi proposto dallo chef e attore Andy Luotto e accompagnato da un’ottima selezione di vini, ha trasformato l’evento in una delle tipiche feste di paese che d’estate animano la Puglia, con tanto di musica offerta da Taranta Dub.

“Siamo entusiati di aver portato un assaggio dell’esperienza Puglia nella Repubblica Ceca”, commenta Loredana Capone, l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia. “I turisti cechi hanno mostrato un crescente interesse verso la nostra regione, come confermano i dati più recenti che registrano nel 2017 oltre 9.000 arrivi e otre 56 mila presenze in Puglia, con una permanenza media di quasi 6 notti che supera di due notti la media regionale”.

Quello ceco è un turismo prevalentemente di mare e Vieste, con il 42% dei pernottamenti totali registrati nel 2017, è la principale destinazione pugliese scelta dai viaggiatori in arrivo dalla Repubblica Ceca. Seguono Vico del Gargano (10%), Mattinata (8%), Peschici e Bari (ex aequo al 6%), Rodi Garganico (3,5%) Monopoli (2,5%), Otranto (2%), Gallipoli e Fasano (1,5%).

“Se il mare è il principale motivi per i turisti cechi scelgono la Puglia, è il suo mix di spiaggie, natura, arte ed eccellenza culinaria a conquistarli, offrendo un’esperienza di viaggio unica e indimenticabile”, spiega Capone. “Con il BuyPuglia Tour vogliamo evidenziare le peculiarità e le eccellenze che contraddistinguono la nostra regione che - grazie a un clima favorevole e alle numerose iniziative di intrattenimento, culturali, sportive, nonchè legate all’enogastromia promosse nelle sue diverse località – si pone come una destinazione di viaggio per tutto l’anno”.

L’ampia offerta turistica, servizi ed esperienze offerte dalla Puglia sono in grado di soddisfare le esigenze più diverse: dalla famiglie con bambini (25% dell’incoming dalla Repubblica Ceca), ai turisiti che viaggiano da soli (29%) e seniors (17%).

Principali via d’accesso alla Puglia dalla Repubblica Ceca sono gli aeroporto di Bari e Brindisi da raggiungere tramite scalo a Milano o Roma in meno di quattro ore, che durante la stagione estiva diventano due grazie a voli diretti offerti da WizzAir.

