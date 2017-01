Caffè con sorriso 'down' al banco di 'Bacio di Latte'

Non sarà occasionale, ma permanenete: il caffè o il cappuccino presso 'Bacio di Latte' a Bari, in centro città, sarà accompagnato dalla dolcezza del sorriso 'down' di Piera, Roberto e Simona.





Assunti a tempo indeterminato dopo sei mesi di tirocinio formativo, Piera Stefania Mastrorosa di 22 anni, Roberto Caruso di 22 anni e Simona Signorile di 31 anni saranno in servizio in tre diversi bar della catena di ristorazione. Roberto come cameriere in sala, mentre Simona e Piera al banco.

I tre ragazzi con sindrome Down sono stati seguiti in questo percorso dalla locale sezione dell'AIPD, l'Associazione italiana persone down. “La nostra professionalità - tiene a sottolineare Mariella De Napoli, presidente della sezione AIPD di Bari - ha incontrato l’intraprendenza di un manager attento ed esigente come Mino D’Alonzo, proprietario della catena Bacio di Latte, coniugandosi con la determinazione dei ragazzi e delle loro famiglie, anch’esse supportate dal servizio di inserimento lavorativo per garantire il miglior esito del tirocinio".





"C'è da dire, anche - aggiunge la presidente De Napoli - che questo è un protocollo che applichiamo con efficacia da circa dieci anni, presso la nostra Associazione, e che sino ad ora ha prodotto l’assunzione di dieci giovani a tempo indeterminato, tra coloro che hanno manifestato la volontà e i prerequisiti per un inserimento lavorativo e che in alcuni casi hanno svolto diversi tirocini prima di approdare all’assunzione stessa".

"Infatti - conclude - in ossequio al principio che 'lavoratori non si nasce ma si diventa', vogliamo ricordare che questi ragazzi hanno seguito per anni i percorsi di autonomia dell’AIPD, grazie ai quali il nostro staff di operatori, guidati da Margherita Mona, sostiene le persone con sindrome di Down e le loro famiglie nella ricerca di un benessere individuale che per taluni può tradursi nell’inserimento lavorativo”.

(gelormini@affaritaliani.it)

-----------------------------

Pubblicato in precedenza: 'Jérôme Cafè' la nuova griffe a Bari Visione francese e spirito levantino