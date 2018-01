'Callas in Jazz' idedita per la Camerata Musicale Barese

Appuntamento 'originale' per la Camerata Musicale Barese lunedì 15 gennaio alle ore 21, presso il Teatro Showville, con “Callas in Jazz”: un inedito incontro tra jazz e lirica, uno spettacolo dedicato alla divina voce del melodramma, Maria Callas proposto da “The Opera Jazz Orchestra”.





Callas in Jazz non è un semplice omaggio alla grandiosità di un'artista indimenticabile e alle meravigliose melodie che la sua voce ha fatto brillare , ma è un nuovo e diverso punto di vista dello strumento Maria Callas.

Ed è proprio uno strumento, la tromba (e con essa il flicorno) del maestro Leonardo Lozupone ad interpretare la parte della divina, con straordinaria abilità espressiva.

Il concerto si caratterizza per l’interessante contaminazione del linguaggio lirico con quello jazz e viceversa grazie agli originali arrangiamenti di Silvano Mastromatteo, che nel recente passato si è cimentato con un “Requiem in jazz”.





L’incontro tra jazz e lirica sarà palesato dalla splendida voce di Mara De Mutiis, con la voce narrante di Ugo Sbisà.

L’obiettivo dello spettacolo è quello di valorizzare uno degli strumenti solistici per eccellenza dell’antica tradizione bandistica pugliese, il flicorno, che si contamina e si giustappone alla voce, passando dallo stile originale classico all’arrangiamento di stampo afroamericano, con le sue continue improvvisazioni, creando una nuova visione sonora.





Prossimo appuntamento mercoledì 24 gennaio al Teatro Petruzzelli con il Quartetto di Stefano Bollani in “Napoli Trip” che chiuderà la Rassegna “Notti Di Stelle Winter” della Camerata.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso i nostri uffici, in via Sparano 141, infotel 080/5211908 e sul sito www.cameratamusicalebarese.it

