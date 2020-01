Camerata al Piccinni, concerto per Francesca: Dego e Leonardi

Il ritorno della Camerata Musicale Barese al Teatro Piccinni avrà 'stelle d'eccezione' la violinista Francesca Dego e la pianista Francesca Leonardi: due giovani artiste, già apprezzatissime dalla critica - come soliste o in duo - ospiti della 78ª Stagione Concertistica del sodalizio pugliese, martedì 21 gennaio con inizio concerto alle ore 20.45.

Francesca Dego è considerata ambasciatrice della nuova generazione di violinisti italiani, che si stanno facendo conoscere in tutto il mondo. Vanta un curriculum di rilievo avendo iniziato giovanissima, appena undicenne, a esibirsi con le più prestigiose orchestre e ricevendo inviti da tutto il mondo. Artista Deutsche Grammophon dal 2012, il suo debutto discografico con i 24 Capricci di Paganini, suonati sul Guarneri del Gesù appartenuto a Ruggiero Ricci, ha riscosso unanime consenso di critica e pubblico. Dal 2013 al 2015 si è dedicata all’incisione delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven. È regolarmente ospite delle più prestigiose orchestre internazionali.

Francesca Leonardi è stata definita dal Maestro Salvatore Accardo “una pianista assolutamente fantastica, che unisce a una musicalità pura e affascinante una tecnica irreprensibile”. Figlia d’arte, suo padre ha accompagnato in più occasioni il grande Severino Gazzelloni, pianista della poliedrica preparazione anche come clavicembalista e cantante, è stata la prima donna italiana a registrare per la prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon. Fin da giovanissima si è segnalata in diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali vincendo quattordici primi premi. Dopo aver debuttato a 16 anni con l’orchestra del Rosetum eseguendo il concerto KV.415 di Mozart, si è esibita come solista con molte orchestre italiane ed estere. Svolge un’intensa attività concertistica nel campo della musica da camera.

Insieme, Francesca Dego e Francesca Leonardi, compongono un duo che negli undici anni di collaborazione ha costruito un’affinità e un equilibrio speciale, tant’è che hanno recentemente registrato l’integrale delle sonate di Beethoven per l’etichetta Deutsche Grammophon.

Il programma tutto dedicato a Ludwig van Beethoven è il seguente: Sei Allemande (Wo 42), la Sonata n. 7 in do min. op. 30 n.2, Rondò in sol maggiore (Wo 41) e la Sonata n. 10 in sol magg. op. 96.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908, on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it e il Box Office della Feltrinelli.

