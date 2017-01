Camerata Musicale Barese con Peppe Servillo e l'Ensamble di Berlino

Primo appuntamento con il Teatro Musicale della Camerata Musicale, lunedì 30 gennaio, al Teatro Petruzzelli, con l’Ensemble di Berlino Musicisti dei Philarmoniker e Peppe Servillo uno dei volti più interessanti del teatro italiano. Inizio ore 21,00.

Peppe Servillo presenterà una sua nuova versione del “Borghese e Gentiluomo” di Richard Strauss (eseguito dall’Ensemble Berlin nell’elaborazione per violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, fagotto, corno).

Il Borghese Gentiluomo fu per Richard Strauss una sorta di work in progress lungo e travagliato. Alla fine, dopo vari tentativi sul versante teatrale, il compositore concentrò il meglio della Comédie Ballet primigenia in una suite delle musiche di scena.

“Nel nostro piccolo”, spiega Peppe Servillo, “vorremmo dare seguito, appunto, all’intento di origine dei due autori, attingendo a Molière, ridando spazio a Hofmannsthal e affidando il racconto ad un unico attore che possa essere, contemporaneamente, narratore e personaggio, un po’ come nella “Histoire du Soldat”, alla quale ho lavorato anni fa proprio con le prime parti dei Berliner Philarmoniker".



"Il senso del tragico e del ridicolo confinano felicemente nel Borghese gentiluomo: nell'interscambio tra parola e musica viene fuori un racconto fatto di allusioni colte, supportato da una musica che, non a caso appare divertita, sa giocare con le citazioni, da Verdi a Wagner, alle turcherie di maniera. Attraverso i ritmi di danza, cesellati con grazia, traspare l'aspirazione del protagonista ad un ideale fatto di eleganza".

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Camerata in Via Sparano 141 (dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.00) oltre che sul sito internet www.cameratamusicalebarese.it

