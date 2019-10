Camerata Musicale Barese, sarà Uto Ughi ad aprire la 78^ Stagione 'Armoniosa'

Sarà il celebre violinista Uto Ughi, Giovedì 7 Novembre, ad inaugurare col suo "armonioso" e suggestivo del suo affascinante violino la 78ª Stagione della Camerata Musicale Barese, battezzata "Armoniosa", che con tenacia continua a fare onore alle tradizioni ed al ruolo della associazione barese nella storia della Musica a Bari.

Uto Ughi suonerà al Teatro Petruzzelli, per la Camerata, insieme al pianista Michail Lifits: non un semplice “accompagnatore”, ma un pianista di primo piano, vincitore nel 2009 del concorso “Ferruccio Busoni” di Bolzano, una delle più selettive e prestigiose competizioni pianistiche in campo internazionale.

"L'eccelso Violinista - sottolinea Rocco De Venuto Direttore della CMB - ha sempre confermato il suo apprezzamento per il pubblico barese e non ha perso occasione per esprimere il suo compiacimento per l’attività svolta da tantissimi lustri, della Camerata e dei suoi soci. L'Associazione barese è riuscita ad ottenere l'adesione di Uto Ughi, nonostante i tanti impegni del violinista milanese in questo inizio di Stagione. Era quello che la Camerata aspettava per rendere omaggio al suo pubblico per la nuova Stagione Concertistica".

Uto Ughi suona un Guarneri del Gesù del 1744 dal suono caldo e dal timbro scuro, forse uno dei più bei “Guarneri” esistenti, e uno Stradivari del 1701 denominato “Kreutzer”: perché appartenuto all’omonimo violinista a cui Beethoven aveva dedicato la famosa Sonata.

Il programma della serata: T.Vitali Ciaccona in Sol minore - L.V. Beethoven Sonata a Kreutzer - M. de Falla Suite popolare spagnola - C. Saint Saens Rondo capriccioso - M. Ravel Tzigane.

Biglietti disponibili presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908, on-line sul sito www.cameratamusicalebarese.it, presso il Botteghino del Teatro Petruzzelli e il Box Office della Feltrinelli.

E' un vero e proprio ventaglio di artisti di prima grandezza a definire l’intero Cartellone della 78ª Stagione della Camerata Musicale Barese, battezzata “Armoniosa”, nella scia brillante delle tradizioni e dei grandi eventi, che hanno finora accompagnato la vicenda artistica, culturale e civica della Camerata nei suoi 77 anni di grande storia.

Anche per questa 78ª Stagione i Dirigenti dell’Associazione Giovanni Antonioni e Rocco De Venuto hanno allestito un Cartellone forte di 22 appuntamenti distribuiti nelle classiche linee della Concertistica, Danza, Teatro Musicale e Jazz, la maggior parte dei quali avranno come location il Teatro Petruzzelli per gentile concessione del Sovrintendente Maestro Massimo Biscardi.

CONCERTISTICA

Giovedì 7 novembre 2019

Inaugurazione della Stagione

Ad inaugurare la Stagione sarà il Violinista Uto Ughi, artista di fama internazionale, per la prima volta, con il Pianista Michail Lifits, vincitore assoluto del Concorso Busoni 2009.

Mercoledì 13 novembre 2019

Pianista Claire Huangci

Artista statunitense di origine cinese, già bambina prodigio, ha vinto il Concorso Internazionale Géza Anda del 2018. Ha conquistato la giuria ed il pubblico per il suo “radioso virtuosismo, sensibilità artistica, acuto senso interattivo”.

Giovedì 28 novembre 2019

Pianista Michele Marvulli

Per i 90 anni del Maestro

E’soprannominato “il Maestro dei Maestri” ed in effetti con lui hanno studiato intere generazioni degli attuali insegnanti di Conservatorio. Eseguirà un programma con composizioni di tre secoli: dal Clavicembalo Ben Temperato di J. S. Bach alla Sonata di Berg.

Martedì 3 dicembre 2019

Pianista Louis Lortie

Ritorna dopo alcuni anni il grande pianista canadese, rinomato per la prospettiva originale e l’individualità che riesce a conferire ai canoni interpretativi della tastiera. Eseguirà composizioni di Beethoven e Faurè.

Lunedì 9 dicembre 2019

Quartetto ad Archi Adorno

Il Quartetto Adorno si è imposto a livello internazionale aggiudicandosi il Terzo Premio (Primo non assegnato), il Premio del Pubblico e il Premio Speciale per la migliore esecuzione del brano contemporaneo di Silvia Colasanti nell’edizione 2017 del Concorso Internazionale “Premio Paolo Borciani”.

Giovedì 2 gennaio 2020

Concerto di Capodanno – Per gli auguri del nuovo anno

l’Orchestra Sinfonica di Sofia Direttore Sliven Simeonov - Solista Violinista Pavel Berman

L‘Orchestra Sinfonica di Sofia è composta stabilmente da più di 40 strumentisti. I suoi progetti sono estremamente vari e ambiziosi. Pavel Berman ha attirato l’attenzione internazionale allorquando ha vinto il primo premio e la medaglia d’oro al Concorso internazionale di violino di Indianapolis nel 1990. Suona il violino Antonio Stradivari, Cremona 1702 ‘ex David Oistrach’ prestatogli dalla Fondazione Pro Canale di Milano.

Lunedì 13 gennaio 2020

Pianista Francois- Joel Thiollier

E' uno dei più completi pianisti e musicisti d'oggi. Franco-americano di nascita, ha assimilato quanto di meglio di diverse culture. Thiollier ha vinto 8 «Grands Prix», risultato senza precedenti, in concorsi internazionali, fra cui "Reine Elisabeth" del Belgio ed "Tchaikowski" di Mosca.

Martedì 21 gennaio 2020

Violinista Francesca Dego – Pianista Francesca Leonardi

Francesca Dego già a 23 anni è artista “Deutsche Grammophon” con i 24 Capricci di Paganini incisi sul Guarneri del Gesù appartenuto a Ruggiero Ricci. Nel 2015 ha terminato la registrazione dell’intero ciclo delle Sonate di Beethoven con la pianista Francesca Leonardi. In occasione del 250° anniversario di Beethoven sarà a Bari con un programma di totale interesse.

Martedì 4 febbraio 2020

I Solisti Aquilani - Violinista solista Daniele Orlandi

“Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi

"Il progetto", si legge in una nota dei Solisti, "nasce dalla necessità di riflettere e far riflettere sul ruolo dell’uomo all’interno dell’ambiente. Sulle note di Vivaldi, l’ensemble intende sensibilizzare il pubblico sul deturpamento costante a cui l’ambiente è sottoposto per colpa dell’uomo.

Mercoledì 12 febbraio 2020

Noa

“Letter to Bach”

Noa, in “Letters to Bach” riproporrà musiche del celebre compositore, su brani eseguiti in inglese ed ebraico, spaziando dalla dimensione intima ai grandi temi che toccano l’intera umanità. Da una produzione discografica di Quincy Jones.

Martedì 24 marzo 2020

Orchestra Camerata Ducale

“Cinema e Musica”

L’Orchestra Stabile del Viotti Festival di Vercelli, la Camerata Ducale - guidata da Guido Rimonda presenta un programma in cui cinema e musica creano un binomio inscindibile. Affascinanti atmosfere di note colonne sonore firmate da autori straordinari ed evocate anche con le potenzialità sonore del violino “Leclair” di A. Stradivari del 1721.

******************

TEATRODANZA MEDITERRANEO

La nota Rassegna della Camerata, giunta alla 20ª edizione, presenterà 5 spettacoli scelti tra le migliori produzioni internazionali:

Lunedì 25 novembre 2019

RBR Dance Company

“Indaco e gli illusionisti della Danza”

Spettacolo che coniuga danza, tecnica e massima innovazione con il supporto di speciali effetti video, proiezioni su originali fondali, giochi di luce e soluzioni registiche altamente tecnologiche pensate per il linguaggio coreutico. I danzatori si alterneranno sul palcoscenico apparendo e scomparendo, moltiplicandosi magicamente, grazie ad uno studio accurato di luci e proiezioni che incanteranno il pubblico, piacevolmente proiettato in un atmosfera rarefatta dalle magiche illusioni ottiche.

Giovedì 19 dicembre 2019

Balletto Accademico Statale Russo “E. Popov”

Una compagnia con una storia lunga 90 anni. Il pubblico potrà apprezzare uno spettacolo ricco di suggestioni, in cui la storia e la tradizione russa rivivranno attraverso vivaci scenografie, sorprendenti costumi tipici e musica dal vivo.

Giovedì 16 gennaio 2020

Russian Classical Ballet

“Lo Schiaccianoci””

Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova si propone, già dalla sua fondazione avvenuta nel 2005 nella città di Mosca, di custodire, integralmente, la tradizione del balletto classico russo. La Compagnia è composta da un cast di danzatori diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche russe.

Venerdì 28 febbraio 2020

Aterballetto (in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese)

“Bach Project”

Bach Project propone una tappa importante nell’esplorazione della relazione tra danza e musica, tra composizione classica e sua ricreazione contemporanea. La serata che si ispira alla musica di Bach è un dittico composto da Sarabande di Jiří Kylián e Domus Aurea di Diego Tortelli.

Venerdì 3 e sabato 4 aprile 2020

Mummenshanz

“You and Me”

Mummenschanz torna in Italia con una nuova produzione. Il nuovo spettacolo You & Me, invita lo spettatore ad evadere dal quotidiano per condurlo in un viaggio oltre il mondo conosciuto e oltre ogni immaginazione. Durante i suoi 45 anni di carriera, Mummenschanz non ha mai smesso di essere l'artigiano dell'immaginazione. Con sfide sempre più originali e una costante curiosità proporrà nuove scoperte. Insolite forme, abitate da strani personaggi si aggireranno sul palcoscenico e incontreranno il pubblico. You & Me è il nuovo capitolo: Mummenschanz dà il benvenuto al mondo in questo evento gioioso, interattivo, surreale e unico.

**************

TEATRO MUSICALE

Lunedì 18 novembre 2019

Giancarlo Giannini con il Quartetto di Marco Zurzolo

“Le Parole Note”

Il recital Parole Note è un singolare incontro di letteratura e musica. Il contrastato caleidoscopio dei sentimenti è il filo conduttore dello spettacolo. Un viaggio nell’universo femminile che rompe i confini geografici e temporali. E così, dal ‘200 di Cecco Angiolieri, irriverente cantore della lirica “S’i fossi foco”, lo spettatore viaggerà fino ad arrivare alla piena sensualità sudamericana di Neruda, passando per il linguaggio amoroso di Salinas e i battiti del cuore di Leopardi che decanta la sua Silvia. L’interpretazione appassionata e vibrante di Giannini s’intreccia con l’esecuzione dei brani in chiave jazz della tradizione napoletana proposti dal Marco Zurzolo Quartet, in perfetto equilibrio tra musica e parole.

Lunedì 24 febbraio 2020

Sonia Bergamasco & Trio EsTrio

“Pochi avvenimenti, felicità assoluta, scene da un matrimonio”

Questo concerto-spettacolo intreccia la scrittura originale di poesia alla drammaturgia musicale irruente, imperiosa e sublime delle composizioni di Robert e Clara Schumann, per raccontare la loro relazione musicale e amorosa che non smette di appassionare. Interpreti ne sono Sonia Bergamasco, una delle attrici italiane di teatro e cinema più interessanti e versatili ed il Trio EsTrio (Laura Gorna al violino, Cecilia Radic al violoncello e Laura Manzini al pianoforte), una delle nostre migliori formazioni cameristiche, ospite abituale delle più prestigiose istituzioni concertistiche, da sempre attenta al mondo femminile e alle compositrici.

Giovedì 21 maggio 2020

Alessandro Preziosi - Pianista Rebecca Woolcock

“Otello: dalla parte di Cassio”

“Otello: dalla parte di Cassio”, originale rilettura del capolavoro di William Shakespeare sulle note del pianoforte di Rebecca Woolcock. Un “dramma della gelosia” reinterpretato in chiave contemporanea attraverso lo sguardo di un personaggio fondamentale, il bel luogotenente del Moro di Venezia, testimone della tragedia nonché ignaro strumento del male (e a sua volta vittima incolpevole – come Desdemona – dell’invidia e della perfidia di Iago).

***************

JAZZ “NOTTI DI STELLE WINTER” - 5ª EDIZIONE

Lunedì 11 novembre 2019

Fabrizio Bosso & Giovanni Guidi Quintet

“Not a what”

Not a what (Il jazz non è un cosa, è un come) è il titolo del programma del quintetto jazz guidato dal trombettista Fabrizio Bosso e dal pianista Giovanni Guidi. I due, incontratisi durante l'estate 2017 ad Umbria Jazz, hanno deciso di riunire le proprie forze in un’idea che li spinge ad oltrepassare i confini della personale ricerca musicale. Saranno affiancati da Aaron Burnett al sax tenore, Dezron Douglas al basso e Joe Dyson alla batteria.

Mercoledì 11 dicembre 2019

Peter Bernstein & Guido Di Leone Quartet

“To Jim Hall”

Un particolare omaggio a Jim Hall, uno dei più amati e influenti chitarristi di sempre, scomparso alcuni anni fa, la cui musica e il cui stile hanno ispirato generazioni di musicisti. Bernstein, di base a New York da sempre, è uno dei massimi maestri della sei corde in attività che vanta collaborazioni con musicisti di prima fascia come Sonny Rollins, Cedar Walton, Harold Mabern, George Coleman, Larry Goldings e Brad Mehldau.

Lunedì 23 dicembre 2019

Concerto di Natale – GOSPEL AT ITS BEST:

The Golden Voices of Gospel - “New York”

Un gospel ricco di passione e di anima quello dei GOLDEN VOICES OF GOSPEL, un viaggio ideale denso di gioia e spiritualità fino alle radici del genere. Questa formazione è senza dubbio una delle più rappresentative della musica sacra afroamericana. Considerato uno dei gruppi più popolari d’Europa, ha attirato l’attenzione con l’ultima produzione discografica “Live in Concert”: una miscela di voci ed un sound trascinante..una naturale pulsione, con una vitalità irresistibile, schietta e comunicativa.

Domenica 13 ottobre Anteprima della 78ª Stagione al Teatro Petruzzelli

Vinicio Capossela

Il primo Evento Straordinario della 78ª Stagione. Capossela è un menestrello onnivoro e globale, che ha assorbito suoni e culture di ogni angolo del mondo. Partito con ballate intimiste da piano bar e confessioni alcoliche alla Waits, ha arricchito il suo repertorio - letterario, oltre che musicale - di un'umanità chiassosa e colorata. Il cantautore porterà sul palcoscenico il suo nuovo lavoro “Ballate per uomini e bestie”: "Un disco semipagano e quasi cristologico dove denunzia le nuove pestilenze via web e l’incapacità dell’uomo di amare il prossimo".

Relativamente alla campagna abbonamenti, attualmente in corso, sono previste particolari agevolazioni per gli “Under 26” (solo € 115 per abbonamento) e particolari riduzioni valide per chi non ha ancora rinnovato l’abbonamento.

In corso anche le prenotazioni per i concerti di Uto Ughi, i reading di Giancarlo Giannini e Alessandro Preziosi, come anche per il recital di Noa e del Concerto di Natale (Gospel).

Informazioni presso gli Uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 - Tel. 080/5211908 e sul sito www.cameratamusicalebarese.it.

