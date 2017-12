Cannes, Turismo Luxury La Puglia in primo piano

La Puglia in questi giorni a Cannes, con Pugliapromozione per partecipare all'International Luxury Travel Market (ILTM), un portafoglio di eventi di viaggio di lusso con appuntamenti con i migliori buyer di viaggi di lusso.





Sono sette gli operatori turistici pugliesi presenti specializzati nel Luxury, per lo più organizzati in club di prodotto. A Cannes, hanno avuto modo di incontrare in quattro giorni, i top Buyer del segmento Luxury per approfondire e rafforzare le relazioni commerciali già esistenti e sviluppare nuove occasioni di business: Agenti e T.O. luxury travel, travel designers, concierge service suppliers, event e wedding planners.





“La Puglia si candida a diventare una meta da sogno per il turismo Luxury, che sebbene rappresenti una nicchia di mercato, consente ritorni economici rilevanti", sostiene l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone.

"In Puglia lusso non significa sfoggio e sfarzo - precisa l'assessore Capone - ma esclusività e autenticità. Il Lusso in Puglia trova nella unicità di masserie e centri benessere, nel cibo a km zero e nella personalizzazione delle esperienze di vacanza le sue nuove parole d’ordine".





"Per i turisti del Lusso non è sufficiente visitare un posto - sottolinea Loredana Capone - l’importante é viverlo in modo esclusivo e riservato. Oggi le imprese del settore sono in grado di offrire un ventaglio di proposte sempre più personalizzate e una esperienza di vacanza su misura, in una terra ancora autentica e al di fuori dei circuiti di massa”.

