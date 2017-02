Canon EOS 5DTour fa tappa a Bari in Fiera del Levante

Ogni foto cattura l’istante, racconta un’emozione. Dopo il successo di Milano, Roma e Catania, Canon EOS 5DTour arriva a BARI. Appuntamento sabato 25 febbraio dalle 10 alle 20 nella sala congressi della Fiera del Levante, Lungomare Starita 4. Ingresso libero e gratuito per tutti gli appassionati di fotografia, che potranno conoscere grandi fotografi, scoprirne i segreti, provare sui set con le fotomodelle gli le ultime macchine fotografiche come la mitica la EOS 5D Mark IV e la M5 e assistere alla proiezione di un video che racconta le emozioni di 2000 appassionati di fotografia.





Il grande evento ne racchiude contemporaneamente tre: cultura, emozione, esperienza. Nella sezione cultura, al ritmo di un seminario all’ora, si potranno ascoltare i grandi fotografi che raccontano i retroscena delle loro foto più belle e svelano i segreti della tecnica fotografica. Attesi, tra gli altri, gli interventi di Paolo Esposito e Roberto Strano.

In contemporanea grazie ai proiettori Canon ad alta definizione sarà trasmesso un video che racchiude le oltre 2000 immagini del contest fotografico CANON con le storie degli appassionati. Si avrà l’impressione di vivere dall’interno le emozioni che ciascuna fotografica esprime (sezione emozione).

Nel suo viaggio in Puglia Canon porta con sé alcune interessanti novità: prima fra tutte la possibilità di prenotare una lettura del proprio portfolio fotografico e video. Esperti del mondo dell’imaging saranno a disposizione per visionare scatti e riprese, pronti a offrire consigli e suggerimenti per i lavori futuri. Al tempo stesso sarà anche possibile provare gli ultimi modelli di macchine fotografiche e obiettivi Canon su un set fotografico vero con le fotomodelle (nella sezione esperienza).





Protagoniste assolute i gioielli di famiglia più ambiti: la Canon Eos 5D Mark IV e la Canon 5 Mirrorless. Ogni visitatore inoltre potrà chiedere l’aiuto di tecnici specializzati e usufruire gratuitamente del servizio di Check & Clean per le proprie macchine fotografiche Canon EOS (previa registrazione sul sito, sino ad esaurimento posti). Infine non mancherà l’occasione di scoprire i servizi Canon quali irista, HD Book e Academy in un’intera area dedicata.





“L’immagine è un linguaggio universale, capace di coinvolgere, appassionare, intrattenere e far rivivere ricordi", spiega Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging and Marketing Consumer Director di Canon Italia, "Anno dopo anno Canon ha intensificato il suo impegno in ricerca e sviluppo per garantire a professionisti e amanti della fotografia e del videomaking le migliori tecnologie dedicate al mondo dell’imaging".

E poi aggiunge: "Con Eos 5 Tour celebriamo il “cult” delle fotocamere digitali, la reflex più desiderata dal pubblico Canon. Abbiamo percorso il nostro Paese da nord a sud con la volontà di offrire un’esperienza unica a tutti coloro, che come noi, amano la fotografia. Da chi ne ha fatto un lavoro a coloro che vivono intensamente una passione”.

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale giapponese con sede a Tokyo, presente anche a Milano e a Roma dal 1957, è leader mondiale nella fornitura di soluzione innovative di imaging per le aziende e i consumatori.





Nel 2015 ha investito l’ 8% del fatturato in Ricerca&Sviluppo tanto da arrivare a depositare ben 4.134 brevetti e classificandosi al terzo posto negli USA. Negli ultimi 30 anni ha occupato sempre le prime cinque posizioni.

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. E’ sensibile agli interessi della società, ritenendo che la tutela dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo concetto, di cui fa tesoro l’azienda, è racchiuso nella fiolosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.

Per maggiori informazioni e per il programma della giornata visita il sito: www.canon.it/eos5tour

#CanonEos5tour Per maggiori informazioni: www.canon.it