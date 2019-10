Canosa, Eraclio d'Oro 2019 per il dolce che arriva dall'orto

Lo chef più bravo del mondo? É l’italiano Massimo Bottura celebre, anche, per il “tiramizucca” che ha creato nella sua Modena, reinventando - a modo suo e con un umile prodotto dell’orto - il “tiramisu”.

Crescere in pasticceria significa pure aprirsi alle innovazioni, respirare il vento nuovo e uscire fuori dalla classica triade di cannolo, babà e tiramisu. Possibile? E’ questa la sfida che incuriosisce i palati ed ha messo in moto la fantasia creativa dei Maestri pasticcieri in vista della VII edizione del Trofeo culinario Eraclio d’Oro. Il prestigioso concorso, organizzato ogni anno con grande impegno dall’Associazione Cuochi e Pasticcieri della BAT, si terrà a Canosa il 22 ottobre.

Molto interessante il tema 2019 per la competizione in Pasticceria, col coordinamento del Maestro pasticciere Raffaele Sforza. Si tratta di realizzare dolci ricette ispirate agli ortaggi. Dalla millefoglie di melanzane al cioccolato, fino alla bavarese di fava di Carpino con salsa di barbabietola rossa, dal frangipane di finocchio caramellato fino al tiramizucca made in Sud, c’è un mondo di dolcezza da scoprire e tanti ortaggi da poter utilizzare per innovare con gusto.

Nelle foto allegate alcune dei dolci, in abbinamento a vini e birre, realizzati dalle Scuole Alberghiere di Molfetta, Foggia, Crispiano e Matera, per l’edizione 2017-2018 della Guida al Buongusto di Puglia e Basilicata, coordinata dal food expert Antonella Millarte. Portare il gusto degli ortaggi in pasticceria è una nuova sfida per un concorso di alta cucina: in sintonia con la crescita competitiva dell’Eraclio d’Oro 2019.

“Le altre due gare dell’Eraclio d’Oro 2019 riguarderanno la cucina e il cake design”, conclude il presidente ACP BAT Maestro di Cucina Michele Erriquez.

CHI PUO’ PARTECIPARE E COME PARTECIPARE - Confermato il doppio canale e cioè per i professionisti (over 25) iscritti alla F.I.C., e poi altra competizione (con gli stessi temi) per gli under 25 ed allievi degli istituti alberghieri. Per i regolamenti ed il modulo di iscrizione, telefonare al 349-4284083, o semplicemente cliccare su:

https://eracliodoro.acpbat.it oppure su https://www.facebook.com/ eracliodoroconcorso/