'Capitan Acciaio' torna a Bari e rilancia la raccolta differenziata

Differenziare con attenzione i rifiuti è un gesto quotidiano importante per l’ambiente e per il futuro. Per sensibilizzare i cittadini su questo tema e aiutarli a scoprire quali sono gli imballaggi in acciaio e il valore del riciclo, RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, torna a Bari con il suo supereroe Capitan Acciaio.

Barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi per bottiglie e coperchi per vasetti: sono i protagonisti della nuova campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco”, che si pone l’obiettivo di educare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e invitarli a conferirli correttamente nei contenitori per plastica e metalli. La sfida è quella di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata.

Già a maggio dello scorso anno, durante la tappa del tour nazionale, Capitan Acciaio aveva riconosciuto un premio al Comune di Bari per i miglioramenti ottenuti nella raccolta degli imballaggi in acciaio avviati al riciclo. Ora il traguardo da raggiungere è quello di raccogliere oltre 400 tonnellate di contenitori in acciaio in un anno: una sfida notevole per la città che, al termine dell’iniziativa, sarà premiata da RICREA con nuovi scivoli, altalene e altri giochi interamente realizzati in acciaio, destinati ai giardini e alle aree pubbliche.

“Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di migliorare ulteriormente i già incoraggianti risultati raggiunti dalla Città di Bari, informando i cittadini sulla ‘convenienza ambientale’ della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - spiega Federico Fusari, Direttore generale di RICREA - l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito, da materia prima a imballaggio a rifiuto differenziato, raccolto e avviato al riciclo per nascere a nuova vita”.

“Siamo grati ai Consorzi nazionali per il riciclo e il recupero dei prodotti di scarto per il sostegno e la collaborazione che ci garantiscono sin dal nostro insediamento - dichiara Pietro Petruzzelli, Assessore all'Ambiente del Comune di Bari - in particolare, voglio ringraziare RICREA che ci sta supportando nel percorso di sensibilizzazione sulla differenziazione dei rifiuti in acciaio, una sfida che la città di Bari già lo scorso anno ha saputo cogliere e affrontare nel migliore dei modi. Sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo, anche grazie all’estensione della raccolta porta a porta, e a raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante differenziare”.

La campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” è stata presentata presso la Stazione di Bari Centrale, in occasione dell’arrivo di Treno Verde, campagna itinerante di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, di cui RICREA è partner sostenitore. La campagna sarà sviluppata nel corso dell’anno attraverso una pianificazione crossmediale, dalle affissioni outdoor a un’attività mirata sui social media.

Oltre a "Sfida d'Acciaio", RICREA propone quest’anno a Bari due progetti educativi per le scuole per insegnare alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata. Con Ambarabà Ricicloclò gli alunni delle scuole primarie di Bari e provincia sono chiamati a realizzare, con l’aiuto dell’insegnante, un componimento limerick dal contenuto spiritoso, ispirato al tema degli imballaggi in acciaio. Riservato invece ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è RiciClick®, contest fotografico in cui lo smartphone diventa uno strumento per sensibilizzare i ragazzi che, attraverso uno scatto con il proprio telefonino, devono reinterpretare il tema “MI RIFIUTO!”.

Grazie all’impegno di RICREA, nell’ultimo anno in Italia sono state avviate al riciclo 361.403 tonnellate di acciaio, sufficienti per realizzare 3.600 km di binari ferroviari per collegare Bari e Mosca. Con la quantità di acciaio recuperato si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660 tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate di CO2.

(gelormini@affaritaliani.it)

Pubblicato in precedenza: 'Ambarabà Ricicloclò' promosso a scuola il riciclo dell'acciaio