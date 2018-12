'CapoDanze' Folkfestival 2018' in Capitanata: tra Deliceto ed Accadia

Sarà una speciale edizione quella del ventennale di CapoDaanze, il folk festival internazionale appartenente al genere "balfolk", unico in tutto il sud Italia, dove i repertori musicali e coreutici pugliesi e del meridione in genere incontrano quelli di altre regioni italiane e straniere.

Caratterizzato dalla presenza di centinaia di stagisti al seguito provenienti da tutte le regioni d'Italia e d'Europa, le sue sezioni artistiche si dilungano per oltre 15 ore al giorno, tra stage di danze, flash mob, balli a mensa, concerti e jam session con gli irriducibili che spesso suonano e danzano sino all'alba.

Preceduto il 28 dicembre da un'anteprima nel Comune di Deliceto (Fg), dove è nato 20 anni fa, con stage e concerti nel palasport, il festival si trasferirà nella città di Accadia (Fg) dal 29 dicembre sino all'alba del 2 dicembre, dove i repertori pugliesi e del Sud Italia continueranno a dialogare con quelli di altre regioni italiane e straniere.

A rendere SPECIALE questa XX edizione ci sarà un poker balfolk altrettanto speciale: EVA PARMENTER dal Portogallo, i BILEKA dai Paesi Baschi, gli ARBADETORNE dalla Francia, i BALQUEBEC - col Duo Sarah Leo e Massimo Testa - dal Nord Italia. Mentre dal Sud Italia la PARANZA MEDITERRANEA e altri gruppi di pizziche, tammurriate e tarantelle.

Il festival rientra nel progetto APULIA BALFOLK, sostenuto anche dalla Regione Puglia con il bando FSC 2014-20 sugli "Spettacoli dal Vivo" oltre che dagli stagisti residenziali. Le iscrizioni sono state appena aperte e per i barlettani, in cambio dell'ospitalità offerta dal Comune, sono gratuite: occorre solo registrarsi . Le informazioni utili per partecipare più attivamente sono sul gruppo e sulla pagina FB Carovana Folkart.

Capodanze 2018 comincia con Eva Parmenter, il 28 dicembre nel Palasport di Deliceto (FG). La pluri-strumentista portoghese suonerà anche il 29 e 30 ad Accadia: dove, a partire sempre dal 29 dicembre, musicisti e stagisti nelle scuole del paese, terranno al mattino e al pomeriggio, i numerosi corsi di danze.

Il festival rientra nel progetto APULIA BALFOLK, sostenuto anche dalla Regione Puglia con il bando FSC 2014-20 sugli "Spettacoli dal Vivo" oltre che dagli stagisti residenziali. Le informazioni utili per partecipare più attivamente sono sul gruppo e sulla pagina FB Carovana Folkart.

Info Francesco Marino cell. +39 380 437 9140

Per dormire a Deliceto (FG) - Reperiti appartamenti sfitti e B&B, sia per posti comodi che per saccopelisti. Contattare Teresa 327 8270987 - What's App

Per dormire ad Accadia (FG) - Posti in B&B/Alberghi e appartamenti convenzionati contattare Francesco 3804379140. Posti a scuola con letto o sacco contattare Simona 349 1203953 - What's App.

(gelormini@affaritaliani.it)